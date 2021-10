WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus. Pierwszy taki dekoder na rynku. Sprawdzamy polsat box 4K Programy w jakości 4K, pilot Bluetooth działający nawet z drugiego pomieszczenia, możliwość swobodnego przełączania się między technologiami: satelitarną i kablową IPTV oraz dostęp do aplikacji Polsat Box Go. Dekoder polsat box 4K oferuje rozwiązania, których oczekują dziś odbiorcy telewizyjnych treści. Wprowadzenie na rynek nowego dekodera to jeden z elementów metamorfozy, jaką w ostatnim czasie przeszła Grupa Polsat Plus. We wrześniu znany Polakom od wielu lat Cyfrowy Polsat zmienił nazwę na Polsat Box. A to oznacza nie tylko rebranding marki, ale też 24 z prawie 40 kanałów, które aktualnie tworzą rodzinę Polsatu. Stacje otrzymały odświeżone i spójne logotypy. Podobną identyfikację wizualną zyskała bliźniacza sieć Plus. Rewolucja dotknęła także serwisy streamingowe. Od kilku tygodni Grupa Polsat Plus oferuje dwa całkowicie nowe serwisy: Polsat Go i Polsat Box Go (zastąpił iplę i Cyfrowy Polsat Go). Pierwszy jest bezpłatny, z reklamami, a w przypadku drugiego, po wykupieniu odpowiedniego pakietu otrzymujemy dostęp do treści premium m.in.: sportowych (wariant Polsat Box Go Sport) czy filmowych i serialowych (Polsat Box Go Premium). materiały partnera Źródło: materiały partnera , fot: Paweł Mizielński Najlepszy sport i kino Polsat Box umożliwia dopasowanie telewizji do potrzeb i zainteresowań. Zapewnia usługi w trzech technologiach: satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej OTT. Treści dostępne są w trzech podstawowych pakietach: S, M i L – za 20, 30 i 60 zł miesięcznie. Każdy można rozbudować o pakiety z kanałami premium. Dla fanów piłki nożnej są to – Polsat Sport Premium (z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA), Eleven Sports (z hiszpańską LaLiga Santander, włoską Serie A TIM i francuską Ligue 1 Uber Eats) czy CANAL+ SPORT3 i 4 (z PKO BP Ekstraklasą), a dla kinomaniaków – HBO z HBO GO i FilmBox. Co istotne, z każdym z pakietów możemy otrzymać najnowszy dekoder polsat box 4K (w formie użyczenia od 49 zł). Jak podkreślają jego twórcy, urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania klientów. materiały partnera Źródło: materiały partnera Hybrydowy dekoder Jak zatem działa w praktyce? Po rozpakowaniu z pudełka w oczy rzuca się jego minimalizm. Sprzęt nie posiada żadnych przycisków ani wyświetlacza. O aktualnym procesie działania informuje nas jedynie odpowiedni kolor diody. polsat box 4K to pierwszy na polskim rynku hybrydowy dekoder z funkcją DUO. To rozwiązanie, które umożliwia podłączenie urządzenia zarówno do sygnału z anteny satelitarnej, jak i telewizji kablowej IPTV dostępnej przez internet. Warto zaznaczyć, że usługa IPTV działa z internetem światłowodowym Plusa oraz szerokopasmowym Netii i Orange o minimalnej prędkości 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD i minimalnej 25 Mb/s w jakości 4K. Dekoder ma także wbudowane Wi-Fi, dzięki czemu łatwo podłączymy go z domowa siecią bezprzewodową. Wygodny pilot Bluetooth Pomiędzy telewizją satelitarną a kablową IPTV możemy przełączać się w ramach tego samego pakietu programowego. Zrobimy to samodzielnie, z poziomu menu dekodera i tak często, jak tylko mamy taką potrzebę. Do obsługi dekodera służy nam nowy i intuicyjny pilot wyposażony w technologię Bluetooth. Gwarantuje on dużą szybkość i zasięg działania. Pilotem możemy bez problemów sterować także, gdy dekoder znajduje się w zamkniętej szafce. Dostęp do wszystkich treści i ustawień odbywa się poprzez wygodne i przyjazne dla użytkownika menu. Już podczas pierwszego korzystania z urządzenia jesteśmy w stanie swobodnie poruszać się po jego poszczególnych sekcjach czy włączać treści na życzenie. W menu dekodera znajdziemy aplikację serwisu Polsat Box Go, w której abonenci mają dostęp do wybranych treści (zgodnych ze swoją ofertą) zupełnie bez opłat. A zatem – wspominanych na wstępie najważniejszych wydarzeń sportowych, najlepszych filmów, seriali czy rozrywki. Treści z serwisu VOD obejrzymy bez reklam, nawet na 3 urządzeniach, w dowolnym czasie i miejscu. W aplikacji na urządzeniach mobilnych poza materiałami VOD możemy mieć dodatkowo nawet ponad 100 kanałów tv ze swojego pakietu TV. Urządzenie daje możliwość nagrywania programów i zapisywania ich w chmurze, bez konieczności posiadania własnego dysku. W chmurze polsat box 4K możemy zapisać nawet do 1500 godzin nagrań i przechowywać je przez 120 dni! Sprzęt pozwala też w dowolnym momencie zatrzymywać i przewijać określone programy oraz rozpoczynać ich oglądanie od początku, a także wrócić do wybranych pozycji nawet do 7 dni od ich emisji. Adobe Stock Źródło: Adobe Stock Obraz w najwyższej jakości Polsat box 4K, jak sama nazwa wskazuje, to dekoder umożliwiający odbiór treści w standardzie 4K. Obecnie mamy cztery kanały w tej jakości: Eleven Sports 1 4K (m.in. z wyścigami Formula 1 i wybranymi meczami LaLiga Santander w jakości UHD), Insight TV UHD (o podróżach, nauce, sportach ekstremalnych i nowych technologiach), Fashion TV 4K (o świecie mody) oraz NASA TV UHD (kanał amerykańskiej agencji kosmicznej). Dwa ostatnie kanały są dostępne bezpłatnie z satelity i można je oglądać tylko w tej technologii. Warto również pamiętać, że w aplikacji Polsat Box Go w jakości 4K transmitowane są niektóre mecze rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA, a w bazie znalazły się także tytuły filmowe w jakości 4K. 