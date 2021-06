Pierwszy kosmiczny hotel. Już niedługo trafi na orbitę

Firma chce wykorzystać robota DSTAR do montażu 52-metrowej kratownicy strukturalnej na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku. Kratownica będzie okręgiem, który posłuży jako prototyp hotelu kosmicznego Voyager. W ostatecznej wersji hotel ma oferować swoim gościom wiele udogodnień – spa, siłownie, restauracje tematyczne i bary z widokiem na Ziemię. Jego twórcy zapowiadają, że pomieści do 400 osób. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztował pobyt w obiekcie. Jedno jest pewne. Nie będą to małe pieniądze.