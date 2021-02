Pierwszy elektryczny tankowiec na horyzoncie

Statek, który ma być gotowy w 2022 roku, będzie mierzył 60 metrów długości i będzie zasilany akumulatorami o pojemności 3,5 megawatogodzin. Nie będzie jednak pływał w dalekich rejsach międzykontynentalnych. Obszarem jego działania będzie zatoka tokijska, gdzie będzie dostarczał ropę do innych tankowców i statków towarowych.

Będzie to pierwszy tankowiec elektryczny, ale nie pierwszy statek elektryczny. Zwłaszcza statki pasażerskie o takim napędzie są już dość popularne. Firma Corvus Energy, która dostarczy baterie do tankowca, zasiliła też około stu całkowicie elektrycznych statków pasażerskich, promów samochodowych i jachtów. Są one popularne między innymi w Norwegii, gdzie armatorów dotyczą przepisy dotyczące emisji dwutlenki węgla.