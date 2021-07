Pierwsze takie przechwycenie nad Bałtykiem. To unikalne, rosyjskie samoloty

NATO Air Command poinformowało, że 29 lipca doszło do przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Były to dwa samoloty walki radioelektronicznej Ił-22PP Porubszczik, transportowiec Ił-76 Candid oraz bombowiec Su-24M. Zadanie zostało zrealizowane przez hiszpańskie myśliwce uczestniczące w misji Baltic Air Policing oraz włoskie F-35. To pierwszy razy, kiedy NATO przechwyciło Ił-22PP Porubszczik nad Morzem Bałtyckim.