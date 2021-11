Pierwsze takie lądowanie w historii. Airbus A340 na Antarktydzie [WIDEO]

Airbus A340 na Antarktydzie

Ekspedycja była kierowana przez kapitana Carlosa Mirpuri, który jest jednocześnie wiceprezesem Hi Fly. To on nadzorował lądowanie na pasie startowym, na którym znajduje się niebieski lód lodowcowy, czyli najstarszy lód lodowcowy. Lotnisko znajdujące się na terenie obozu Wolf's Fang posiada oznaczenie C, pomimo tego, że z technicznego punktu widzenia nie jest lotniskiem. Oznacza to, że mogą lądować na nim wyłącznie wyspecjalizowane i doświadczone załogi.