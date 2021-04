Pierwsze takie dokonanie w historii. Naukowcy stworzyli ludzko-mysie hybrydy

Hybrydy myszy i ludzi

- Odkrycia wskazują na mechanizmy, dzięki którym komórki jednego gatunku mogą przystosować się do przetrwania w zarodku innego – powiedział Daniel Garry, biolog zajmujący się komórkami macierzystymi z University of Minnesota, cytowany przez Science.

Pionierski i jednocześnie kontrowersyjny eksperyment został opisany na łamach czasopisma naukowego "Cell". Hybrydy, które udało się stworzyć ekspertom, posiadały zarówno komórki ludzkie, jak i mysie. To, co je wyróżniało, to przede wszystkim ilość pomyślnie zintegrowanych ludzkich komórek.