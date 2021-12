Pierwsze kroki w świecie gamingu – test laptopa Victus by HP

Podsumowanie

Kluczem do docenienia Victus by HP jest jego właściwe pozycjonowanie. To nie jest laptop, z którym rozbijemy bank podczas IEM – i nie do tego został on stworzony. Producent, tworząc tę linię, odpowiedział na zapotrzebowanie użytkowników, którzy nie chcą inwestować pokaźnych sum w sprzęt o jednym zastosowaniu; którzy mają pasję do gier i czerpią z nich przyjemność, ale nie jest to cały ich świat; którzy po ciężkim dniu w pracy czy na uczelni wyłączą excela, zamkną przeglądarkę i znikną na 2-3 godzinki w wirtualnej rzeczywistości.