Pierwsza podróż hyperloopem za nami. Prędkość rozczarowuje

Elon Musk, gdy przedstawiał swoją wizję hyperloopa, próżniowego systemu super szybkich pociągów, mówił, że będą one mogły podróżować z prędkością dźwięku (1225 km/h). Pierwszy test pasażerski Virgin Hyperloop każe na razie ograniczyć oczekiwania. Podczas próby pociąg z ludźmi na pokładzie rozpędził się do 173 km/h. To wolniej niż niektóre pociągi PKP.