Pierwsza planeta obiegająca trzy gwiazdy? Niezwykły układ GW Ori

Co prawda astronomowie znajdowali już ślady egzoplanet uwikłanych w układy potrójne, ale były to obiekty po prostu krążące wokół jednej z gwiazd. Jeżeli hipoteza dotycząca GW Orionis okaże się poprawna, będziemy mieli do czynienia z pierwszym globem orbitującym wokół wszystkich trzech składników. Oczywiście taka orbita byłaby olbrzymia, a potencjalny obserwator postrzegałby swoje trzy "słońca", niewiele wyraźniej od innych gwiazd na nieboskłonie. Na dodatek dwie z nich znajdują się na tyle blisko siebie, że najpewniej zlewałyby się w jeden punkt.