Piękny, biały uśmiech. Szczoteczki i irygatory nowej generacji Podczas niedbałego mycia zębów szczoteczką manualną wykonuje się zaledwie kilkadziesiąt ruchów ręką. Bardziej dokładni użytkownicy robią ich kilkaset. Tymczasem prosta szczoteczka elektryczna jest w stanie wykonać nawet 7 tysięcy obrotów na minutę. Różnica jest doskonale widoczna. Irygator jest lepszy niż nić dentystyczna (Shutterstock.com) Higiena jamy ustnej jest ważna zarówno dla naszego wyglądu, jak i zdrowia. Najwyższy czas na zmianę podejścia do mycia zębów. Niedokładne szorowanie pozostawia mnóstwo zabrudzeń, które gromadzą się w przestrzeni międzyzębowej oraz w tylnych partiach uzębienia. To z kolei może prowadzić do poważnych komplikacji. Dlatego warto wzbogacić się o nową szczoteczkę do zębów, a przy okazji zaoszczędzić – w sieci znajdziesz mnóstwo promocji, takich jak Allegro Zimowa Wyprzedaż, gdzie kupisz mnóstwo produktów w mocno obniżonych cenach. Nie za lekko, nie za mocno Zbyt delikatne mycie zębów nie usunie wszystkich zanieczyszczeń, z drugiej strony zbyt mocne dociskanie szczoteczki może pogorszyć stan dziąseł, a nawet doprowadzić do choroby. Wybierając elektryczną szczoteczkę do zębów, ten problem przestaje istnieć. Nie tylko włożysz mniej wysiłku w codzienną higienę jamy ustnej, ale również poczujesz dużą różnicę. Elektryczna szczoteczka to gwarancja odpowiedniej intensywności, precyzji i skuteczności czyszczenia. Na wysokich obrotach Szczoteczki obrotowe i pulsacyjne wyposażone są w okrągłą głowicę, która po włączeniu urządzenia porusza się z zawrotną szybkością do przodu i do tyłu. Dzięki temu włókna szczoteczki dostają się w przestrzeń międzyzębową pod różnymi kątami, a co za tym idzie są w stanie dokładniej wyczyścić zęby z resztek pokarmu. Przy zakupie szczoteczki elektrycznej warto zwrócić uwagę na prędkość obrotów. Najzwyklejsza szczoteczka elektryczna jest w stanie kręcić się z prędkością około 7000 ruchów na minutę, a nowoczesne modele nawet kilka tysięcy więcej. Szczoteczka szczoteczce nierówna Odrębną odmianą szczoteczek elektrycznych są modele soniczne. Łatwo rozróżnić je po kształcie końcówki czyszczącej, która przypomina klasyczne modele manualne. Składają się z akumulatora i silnika emitującego drgania o częstotliwości między 20, a 20000 Hz. Drgania w tej częstotliwości działają bakteriobójczo, a ruch wymiatająco-pulsacyjny pozbywa się resztek ze zwiększoną skutecznością. Wysoka częstotliwość drgań w połączeniu ze śliną i pastą do zębów powoduje powstanie mikroskopijnych bąbelków, które bez problemu docierają w miejsca, do których nie może się dostać szczoteczka manualna. Dodatkowo drgania głowicy pomagają rozbić gromadzącą się pomiędzy zębami płytkę nazębną i blokują odkładanie się kamienia nazębnego. Dzięki temu utrzymasz zarówno zęby, jak i dziąsła w zdrowej kondycji. Co zamiast nici Nitkowanie zębów jest bardzo istotne, zapobiega bowiem groźnym dla zębów chorobom takim jak próchnica czy paradontoza. Problem z używaniem nici pojawia się u osób z nadwrażliwymi dziąsłami, a także u osób, które używają aparatów ortodontycznych. Rozwiązaniem w takich sytuacjach będzie zakup irygatora. Urządzenie tłoczy cienki strumyczek płynu pod ciśnieniem, który doskonale oczyszcza jamę ustną, a dodatkowo masuje dziąsła poprawiając ich ukrwienie. Taki masaż nie tylko rozwiąże problemy z nadwrażliwością, ale również przyspiesza regenerację nadwyrężonych tkanek.