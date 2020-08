WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera beko + 2 piekarnik parowygotowanie na parze Sylwia Zimowska 59 min. temu Piekarnik parowy – zdrowsze i smaczniejsze potrawy w Twojej kuchni Soczysty kurczak, chrupie pieczywo, pulchny sernik - najlepsi kucharze wykorzystują w swoich restauracjach moc pary, która podkreśla smak potraw. Ty także możesz to zrobić w prosty sposób - wystarczy postawić na piekarnik z technologią parową. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Piekarnik parowy BEKO - to takie proste Artykuł powstał we współpracy z BEKO Historia gotowania na parze sięga czasów, kiedy ludzie nie potrafili jeszcze samodzielnie rozniecać ognia, a do przyrządzania potraw używali kamieni i gorących źródeł. W późniejszym okresie parę pokochali zwłaszcza mieszkańcy orientalnych krain, którzy wyplatali bambusowe naczynia i używali ich do gotowania ryżowych przekąsek. W kuchni polskiej gospodynie używały przeważnie kombinacji zwykłego garnka zalanego lekko wodą z durszlakiem, na którym układano pożywienie. Oczywiście od tamtej pory technika poszła znacznie do przodu i dziś w sklepach znajdziemy całe mnóstwo elektrycznych parowarów, ale nie mają one zbyt dużej pojemności, a do tego zabierają cenną przestrzeń. Na tym polu wygrywają właśnie piekarniki parowe. Nie są one czymś całkowicie nowym. Z tych urządzeń korzystali kucharze w restauracjach na całym świecie od wielu lat, głównie ze względu na możliwość skrócenia czasu pieczenia oraz na zachowanie naturalnego kształtu potraw.

Piekarniki parowe BEKO - żadne parowary nie mają szans Dopiero od stosunkowo niedawna producenci AGD zaczęli oferować piekarniki parowe dopasowane do wnętrz nowoczesnej, domowej kuchni. Wpasowują się one idealnie w obecny trend zdrowego żywienia i estetycznie wyglądających dań. Sprzęty te są najlepszą drogą do walki z otyłością u wszystkich domowników i zachowania zdrowego stylu życia. Nic dziwnego, że Beko, jeden z wiodących producentów AGD w Europie, został partnerem klubu FC Barcelona, a ostatnio wziął udział w kampanii "Jedz jak Mistrz", kierowanej do graczy popularnej gry "League of Legends", która ma zainspirować dzieci do dokonywania zdrowszych wyborów żywieniowych, na wzór ich sportowych bohaterów. Zalety gotowania na parze By utrzymać ciało w zdrowej formie należy przede wszystkim ćwiczyć, ale sam ruch nie wystarczy, jeżeli wciąż będziemy się źle odżywiać. Najzdrowszym sposobem przyrządzania lekkostrawnych i niskokalorycznych potraw jest właśnie gotowanie na parze. Wykorzystując tę metodę możemy zapomnieć o tłuszczach takich jak masło czy olej, a tym samym także o problemach z trawieniem. Ćwiczenia to nie wszystko. Grunt to wyeliminować tłuszcze takie jak masło czy olej Pieczenie w piekarniku parowym będzie nie tylko zdrowsze od smażenia potraw, ale nawet od gotowania ich w wodzie. Wrzątek zabija wiele witamin i mikroelementów, podczas gdy straty w trakcie gotowania na parze są mniejsze nawet o połowę. Dodatkowo potraw przyrządzanych na parze nie ma potrzeby solić, gdyż para wydobywa ich naturalny, intensywniejszy niż w przypadku gotowania czy pieczenia metodą tradycyjną smak. Mięso, ryby, a nawet warzywa będą bardziej aromatyczne. Pieczywo będzie miało idealną, chrupką skórkę i miękkie wnętrze, a ciasta będą odpowiednio wilgotne i puszyste.

Potrawy gotowane na parze nie tracą swojej formy, koloru i konsystencji Potrawy gotowane na parze nie stracą także za wiele ze swojej formy. Będą miały piękny kolor i konsystencję, dzięki czemu zaprezentują się lepiej na talerzu. To ratunek dla rodziców niejadków, ale też dla każdego, kto chce serwować swojej rodzinie i gościom dania przypominające te z restauracji. Zabieganych ucieszy też fakt, że piekarnik parowy pozwala szybciej ugotować dania. Para ma o 20-stopni wyższą temperaturę niż wrzątek, dzięki czemu zawsze zaoszczędzimy od kilku do kilkunastu minut. Jest szybciej, efektywniej i przez to taniej dla portfela. Piekarnik parowy, czyli co? Piekarniki parowe swoim wyglądem nie odstają od tych tradycyjnych. Różnią się w zasadzie jedynie tym, że bardzo rzadko występują w formie wolnostojącej - to przede wszystkim sprzęt pod zabudowę. We wnętrzu piekarnika znajdziemy pojemnik na wodę, która po podgrzaniu energią elektryczną generuje parę. Dodatkowo do pieczenia wykorzystuje się także konwencjonalną metodę wykorzystującą ogrzane powietrze.

Piekarniki parowe swoim wyglądem nie odstają od tradycyjnych Piekarniki parowe służą oczywiście temu samemu, co zwykłe piekarniki elektryczne - można w nich piec i gotować, a nawet grillować potrawy. Przed zakupem powinniśmy się jednak upewnić, czy wybrany przez nas sprzęt ma wszystkie niezbędne funkcje. Na rynku istnieją bowiem modele, które choć mogą gotować na parze, to nie posiadają opcji zwykłego pieczenia, przez co nie odstają zbyt mocno od klasycznych parowarów. W piekarnikach Beko znajdziemy dwa rodzaje technologii parowych. SteamAssisted to pieczenie wspomagane parą wodną. Wodę wlewa się do specjalnego pojemnika umieszczonego na panelu urządzenia, skąd spływa ona do dolnej części komory pieczenia. Tam rozpoczyna się jej proces parowania. Technologia CombiSteam z kolei to dysza pary, która umożliwia pieczenie parowe. W tym przypadku woda wlewana jest do zautomatyzowanego pojemnika, który samodzielnie pobiera odpowiednią jej ilość we właściwym momencie i w zależności od wybranego programu. Dzięki temu nawet amatorzy gotowania zyskają pewność, że efekt pieczenia będzie za każdym razem idealny. Wybierz mądrze - małe dodatki, wielka użyteczność Tak jak w przypadku zakupu zwykłego piekarnika, tak i w przypadku piekarnika parowego powinniśmy na początek sprawdzić jego wymiary, klasę energetyczną oraz moc. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie dodatków, które posiadają interesujące nas modele. Jeżeli zamierzamy piec dużo dań mięsnych, wartościowym dodatkiem okaże się termosonda, która bezpośrednio mierzy temperaturę potrawy. Dzięki takiemu elektronicznemu termometrowi upewnimy się, kiedy najlepiej przerwać proces pieczenia.

Wodę dodajemy w trakcie pieczenia, a nie przed jego rozpoczęciem Koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób będziemy dolewać wodę do piekarnika. Najlepszy będzie model, który pozwoli dodać wodę w trakcie pieczenia, a nie jedynie przed jego rozpoczęciem. Wśród bezpiecznych rozwiązań przoduje system piekarników Beko SteamAssisted, który zapobiega poparzeniu się gorącym powietrzem przy otwieraniu zbiornika lub dotykaniu rozgrzanej ścianki. Dodawanie wody bez otwierania drzwi piekarnika jest także szczególnie ważne w przypadku wypieków, których przygotowanie wymaga utrzymywania ich w stałej temperaturze. Niebagatelne znaczenie będzie miała pojemność pojemnika na wodę - im zbiornik większy, tym rzadziej przyjdzie nam go uzupełniać. W topowych piekarnikach parowych np. Beko BID14500bds znajdziemy nawet 1 litrowy pojemnik, który automatycznie wysunie się po wybraniu programu i który będzie samodzielnie dozował wodę w trakcie pieczenia.

Pojemność zbiornika na wodę to rzecz priorytetowa Istotne są także programy, które ułatwią przyrządzanie różnorodnych dań. Zazwyczaj piekarnik kojarzy się z przygotowywaniem mięsnych i warzywnych dań oraz ciast, ale nowoczesne piekarniki parowe pomogą nawet w topieniu czekolady, robieniu jogurtu, wekowaniu, blanszowaniu, garowaniu ciast czy sterylizowaniu pojemników wielorazowych. A co powiecie na możliwość zrobienia własnoręcznej pizzy w ciągu zaledwie 5 minut? Jeżeli chętnie skorzystalibyście z takich rozwiązań, to wszystkie je oferuje topowy model Beko BIDM15500XDS.

Funkcja czyszczenia pyrolitycznego to coś, w co warto zainwestować Nie powinniśmy także zapominać o funkcjach czyszczenia piekarnika. Wśród najtańszych piekarników parowych dominuje czyszczenie parowe. To prosta metoda, która polega na wlaniu niedużej ilości wody. Wytworzona w piekarniku para zmiękcza brud, który łatwo później usunąć ściereczką lub gąbką. Niestety to rozwiązanie może zawieść w przypadku głębokich zabrudzeń. Warto zainwestować w piekarnik z funkcją czyszczenia pyrolitycznego. Pyroliza działa w taki sposób, że piekarnik nagrzewa się do ekstremalnych temperatur, by spalić zanieczyszczenia na popiół. Ten wystarczy po ostygnięciu piekarnika wymieść lub przetrzeć ściereczką. Ponadto niektóre z piekarników mogą być wyposażone w powłoki katalityczne, które absorbują brud i automatycznie rozkładają go, gdy wnętrze piekarnika osiągnie wystarczającą temperaturę. Proces ten działa nawet w trakcie pieczenia potraw, co skraca czas potrzebny później do posprzątania wnętrza komory. Łatwy montaż, przystępna cena Choć piekarniki parowe mają znacznie więcej funkcji niż tradycyjne, to ich montaż wcale nie jest bardziej skomplikowany. Nie musimy wzywać do tego specjalisty - wystarczy podłączyć piekarnik do gniazdka elektrycznego. Pamiętajmy też, że wielofunkcyjne i nowoczesne urządzenie nie zawsze musi kosztować więcej niż tradycyjne. Piekarniki parowe niekiedy kosztują tyle samo, co zwykłe, a ich pomoc w codziennym gotowaniu będzie nieoceniona. Artykuł powstał we współpracy z BEKO Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze