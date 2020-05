Piecz jak szef kuchni. Zaskakujące funkcjonalności piekarników do zabudowy

Nie musisz być szefem kuchni, aby stworzyć doskonale wypieczone potrawy, a także poczuć się profesjonalnym kucharzem w swoim mieszkaniu. Możliwości nowoczesnych piekarników daleko odbiegają od tych, które miały tradycyjne, metalowe "skrzynki" z zamontowanymi grzałkami.

Zaskakujące funkcje nowoczesnych piekarników

Ekran LCD na szybie piekarnika kojarzy się z technologiami niczym z filmów science fiction. Tymczasem taki model, który dodatkowo pozwala wyświetlać przepisy w trybie video i pokazuje nam, co dzieje się z naszą potrawą dzięki kamerze HD, jest już dostępny na rynku w cenie poniżej 3 tys. zł. Dotykowy panel sterowania pomaga też płynnie regulować temperaturę we wnętrzu piekarnika. Taki piekarnik podpowiada nam jak piec, a nawet sonduje temperaturę w środku potrawy i automatycznie wyłącza się, kiedy jest gotowa. W niższej cenie kupimy już piekarniki parowe, które łącząc działanie pary i gorącego powietrza, pozwalają zachować soczystość potraw.

Sprytne programatory to jeden z najciekawszych kierunków, w których rozwijają się nowoczesne piekarniki. Niektóre z nich dobierają plan pieczenia do wybranych przez nas składników oraz masy potrawy, którą pieczemy. Nie musisz się martwić o to, aby w odpowiednim momencie zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, np. pod koniec pieczenia, bo urządzenie zrobi to za ciebie. Takie piekarniki obsłużysz też zdalnie za pomocą aplikacji. Sprytne funkcje nowoczesnych piekarników podnoszą też poziom bezpieczeństwa. Mają różnego rodzaju blokady: zmiany programu w trakcie pieczenia i otwarcia klapy w trakcie pracy, a także tzw. zimne drzwi zabezpieczające dzieci przed poparzeniem.

Oszczędne, pojemne, szybkie

Także ci, którzy nowoczesne technologie sprzęgnięte z tradycyjnym AGD uważają za niepotrzebne i zależy im po prostu na dobrym piekarniku, też mogą liczyć na coś dla siebie. Każdemu zależy na tym, aby na włożenie ciasta do piekarnika nie trzeba było czekać, dlatego funkcja szybkiego nagrzewania z pewnością się przyda. Nagrzanie mocniejszych modeli do temperatury 220 st. Celsjusza zajmie nawet w 2 do 3 minut. Piekarnik się zabrudził? Nowsze modele mają automatyczne programy oczyszczania, dzięki którym możemy ograniczyć ilość detergentów i zaoszczędzić sporo czasu na czyszczeniu wnętrza piekarnika.

Pojemne piekarniki dla pasjonatów pieczenia

Duży piekarnik to nawet ponad 80 litrów pojemności na kilku piętrach, dlatego większe modele docenią ci, którzy pieką często i chętnie. Nie zawsze mogliśmy liczyć na równomierną cyrkulację powietrza w tańszych i starszych piekarnikach, gdzie wyżej i niżej temperatura różniła się o kilkanaście stopni. Bywało, że część ciasta była przepieczona, a część niedopieczona. Dobra cyrkulacja to w takich sytuacjach podstawa. Bardziej zaawansowane modele pozwalają piec dwie lub trzy potrawy w różnych temperaturach na kilku poziomach - dobra opcja dla dużych rodzin.

Piekarnik łatwy w czyszczeniu

Zwykły piekarnik ma funkcje regulacji temperatury i obiegu gorącego powietrza. Nowoczesny model to nawet 70 programów pieczenia, które dopasujesz do preferencji i typu potraw. Starsze modele to urządzenia bez płynnego i cichego domykania klapy, a także z rowkami, w które wsuwa się blachę. Natomiast nowsze mają solidne, teleskopowe wysięgniki i praktyczne prowadnice, które dodatkowo ułatwiają wstawianie i wyjmowanie potraw. Te praktyczne usprawnienia to nie wszystko, bo nowsze modele dużo łatwiej się czyści. Najczęściej występujące metody to czyszczenia parowe, wykorzystanie pochłaniających tłuszcz i zabrudzenia wkładów katalitycznych albo pyroliza, czyli "wypiekanie" zabrudzeń w bardzo wysokiej temperaturze. Za najskuteczniejszą metodę uchodzi ta ostatnia, po zakończeniu trybu pracy wystarczy zetrzeć suche zabrudzenia ściereczką.