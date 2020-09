"Perun". Bezzałogowy pojazd bojowy z Polski

Bezzałogowy pojazd o kryptonimie "Perun" (od imienia słowiańskiego boga piorunów) to propozycja polskich firm i uczelni dla Wojska Polskiego. W przyszłości ma wspomóc żołnierzy oddziałów piechoty w misjach rozpoznawczych i bojowych. Na razie "Perun" pozytywnie przeszedł pierwsze testy poligonowe.

"Jest wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia wraz z karabinem maszynowym, posiada nieśmiercionośne systemy odstraszania i śledzenia. Dodatkowo został wyposażony w detektor kierunku strzału i stację meteo" - czytamy w informacji prasowej zapowiadającej robota. Powstał on we współpracy białostockiego STEKOPU, ZMT Tarnów oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Roboty o różnym stopniu autonomiczności będą pospolitym widokiem na nowoczesnym polu bitwy. Już teraz potęgi militarne świata testują własne rozwiązania w tej gałęzi przemysłu obronnego. Rosjanie pracują nad nowymi platformami lądowymi, a Amerykanie dostosowują istniejące pojazdy takie jak transportery opancerzone Bradley i samoloty F-16 do działania bez żołnierzy w środku.

"Perun" na tym tle wypada dość niepozornie. To czterokołowy pojazd z zainstalowanymi czujnikami oraz karabinem maszynowym UKM 2000 produkowanym przez zakłady w Tarnowie.

Chociaż informacja o powstaniu prototypu polskiego pojazd bezzałogowego dla żołnierzy jest zdecydowanie pozytywna, to sama treść informacji jest dość lakoniczna. Nie ma między innymi informacji o rodzaju zasilania robota oraz jego zasięgu (wiadomo, że będzie ważył 900 kg). Nie wiadomo też, czy "Perun" będzie w jakimkolwiek stopniu autonomiczny, czyli czy np. będzie mógł samoczynnie wykonywać misje o różnym stopniu skomplikowania, czy raczej będzie wymagał stałej kontroli przez żołnierza operatora.

Chociaż producent nie podał informacji o wymiarach robota, to znając długość karabinu UKM 2000C (wersja montowana m.in. na Rosomakach) i analizując zdjęcia, można wywnioskować, że "Perun" ma ok 2 m długości i ok. metr wysokości. Tym samym rozmiarami przypomina popularne quady.