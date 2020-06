Pepsi – czołowa potęga militarna świata. Mieli nawet okręty podwodne

Po co firmie, produkującej słodzone napoje, potężna flota wojenna? Połączenie marki Pepsi z okrętami wojennymi może wydawać się niecodzienne, jednak to właśnie amerykański koncern przeszedł do historii jako militarna potęga. Pod względem siły floty był nawet w światowej czołówce.

Rosyjski okręt podwodny (Mil.ru, Lic. CC BY 4.0)