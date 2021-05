Pentagon sprawdzi, czy nie było nieprawidłowości w postępowaniu z dowodami na istnienie UFO

- Zastanawiasz się, jak to możliwe, że ograniczona przestrzeń powietrzna dla wojska jest rutynowo naruszana przez miesiące i lata i nikt nie jest informowany w Departamencie Obrony lub Kongresie i dochodzi do całkowitej awarii systemu - powiedział były zastępca sekretarza obrony ds. wywiadu Christopher Mellon w rozmowie z Politico. Dodał: - to ważna rzecz, którą powinni zbadać.