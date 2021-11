Pentagon: Chiny mają największą marynarkę wojenną na świecie

Jak zaznacza serwis USNI News, Pentagon oczekuje, że Chiny umieszczą pociski manewrujące do ataku na cele lądowe na swoich nowych okrętach nawodnych i łodziach atomowych. Będą też utrzymywały zapasy od 65 do 70 statków w ciągu następnej dekady i zastąpią starzejące się okręty podwodne na nowsze "w stosunku prawie jeden do jednego". Jest to element modernizacji armii, który dotyczy m.in. poprawy zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu.