PARP organizuje konkurs dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji. Pula nagród sięga 2 mln zł

Jeśli masz pomysł na unowocześnienie swojego biznesu, uczynienie go bardziej cyfrowym możesz zgłosić go do konkursu organizowanego przez PARP. Agencja nagrodzi 100 najlepszych projektów. Dla małych i średnich firm to okazja do zaprezentowania nowoczesnego oblicza, a dla mniejszych firm także możliwości, aby pozyskać środki na realizację inwestycji dla firmy.