PanWybierak, czyli pierwsza porównywarka usług telekomunikacyjnych. Sposób na ofertowy labirynt?

Porównanie warunków może być pierwszym krokiem do kolejnego – zawarcia umowy. Platforma PanWybierak.pl – współpracując z dostawcami usług telekomunikacyjnych – umożliwia szybkie i sprawne zamówienie konkretnego wariantu. Można to zrobić online – składając zamówienie przez internet. Można jednak również skorzystać z wiedzy i doświadczenia analityków platformy PanWybierak.pl; do dyspozycji jest zespół, który na codzień pracuje nad porównaniem ofert w jednym z biurowców w Warszawie. W ten sposób – dzwoniąc przez infolinię lub wykorzystując np. internetowy komunikator – można uzyskać kompleksowe doradztwo dotyczące tego, jakie oferty operatorów w danej lokalizacji są najkorzystniejsze.