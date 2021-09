"Pandemia nie może spowalniać działań na rzecz klimatu!" Wielki apel medyków

Już za nieco ponad miesiąc w Glasgow odbędzie się COP26, czyli kolejna edycja międzynarodowego szczytu klimatycznego pod auspicjami ONZ. Zanim politycy zasiądą do kolejnych rozmów na temat stanu naszej planety, głos zdecydowali się zabrać naukowcy – tym razem głównie medycy. W ramach zorganizowanej akcji The Lancet, Chinese Science Bulletin, New England Journal of Medicine, The British Medical Journal, Medical Journal of Australia i ponad dwieście innych prestiżowych periodyków dotyczących zdrowia i biologii, wystosowało apel do światowych przywódców.