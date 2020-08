Pancerny telefon za 300 zł? Polubisz bardziej od smartfona

Nie przepłacaj – wybierz mądrze

Z połączenia podstawowych, najważniejszych funkcji telefonu i nowoczesnych umocnień, które w sporym stopniu zniwelowały takie problemy, jak rysy, pęknięcia, zamoczenie, zapylenie i wszelkiego rodzaju usterki związane z najczęstszymi wypadkami, którym ulegają telefony, powstałe wzmocnione telefony. Są odporne na wodę, upadki, rysy i pył, który, choć mało widoczny, to często odpowiedzialny za usterki telefonów używanych np. w warsztatach. „Pancerne” telefony doceniają ci, którym nowoczesny smartfon z różnych przyczyn obrzydł, ale i ci, którzy nie lubią być manipulowani do wydawania za zwykłe urządzenie wielokrotności jego wartości. Podstawowy model o wzmocnionej konstrukcji to niecałe 200 zł. Dla np. twojej ekipy pracującej w terenie w sam raz.

Nie daj się nabrać na niepotrzebne funkcje

Mocny telefon w wersji smart

Nie da się ukryć, że nowoczesne aplikacje ułatwiają wiele spraw, ale jeśli przyłapujesz się na tym, że korzystasz z nich raz na miesiąc, a i tak masz możliwość zrobić to za pomocą wszechobecnych komputerów, możliwe, że wysokiej klasy smartfon to zwyczajne marnowanie pieniędzy. Nawet prosty model z internetem nie kosztuje wiele i choć przywykliśmy do wielkich ekranów smartfonów, to i tak na odebranie powiadomienia albo maila wystarczy. Te telefony występuję też w wersji smart i są wyposażone w niezły procesor, podwójny aparat o wysokiej rozdzielczości i wzmacniany, większy wyświetlacz. Dodatkową zaletą wzmacnianych telefonów jest ich oryginalny, wyrazisty dizajn. Cena to poniżej 1 tys. zł, a zyskujemy podobną zawartość, co w niejednym drogim flagowcu i to we wzmocnionej wersji, którą dodatkowo możemy zabezpieczyć ochronnym szkłem. Dobrze leżą w dłoni i nawet jeśli wpadną do wody, nic im się nie stanie.