Pancerne telefony do zadań specjalnych. Jaki sprzęt wybrać?

Wśród urządzeń przeznaczonych do działania w trudnych warunkach znajdziemy nie tylko smartfony, ale również klasyczne telefony. Zasada jest prosta - ma działać. Są tu kolorowe wyświetlacze, proste aparaty fotograficzne, które służą bardziej do informacyjnego wykonywania zdjęć niż fotografii artystycznej na media społecznościowe. Wbudowana pamięć sięga nawet do 34 GB. Dzięki ograniczonej liczbie funkcji czas pracy na baterii w tej kategorii sięga nawet do 10 dni.