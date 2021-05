WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Pancerne i niestrudzone. Wzmocnione telefony to prawdziwy hit Te telefony podbijają rynek. Nie zniszczą się tak szybko, jak plastikowe smartfony, a dodatkowo zapewnią szybki dostęp do internetu i zapisanych danych, niezły aparat oraz wysoką wydajność pracy dzięki mocnemu procesorowi. Idealne do pracy w trudnych warunkach i na letnią eskapadę. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Źródło: Adobe Stock Robią wrażenie: trwałością i… ceną Wzmocniony telefon został stworzony z myślą o ludziach, którzy ciężko pracują w trudnych warunkach. Dla takich osób najlepiej się nadaje i spełnia wymagania, jakie może napotkać w sytuacjach, w których większość smartfonów czy zwykłych telefonów po prostu „wymięka". Przeciętny użytkownik może upuścić telefon na plaży w piach i… nic mu się nie stanie. Jednak tylko ci, którzy w zapylonym pomieszczeniu przebywają codziennie wiedzą, jak wszędobylski piasek i drobny kurz wnika w każdy zakamarek, skutecznie szkodząc elektronice. Model z odpowiednim certyfikatem pyło- i wodoszczelności po prostu… umyjesz, a dzięki szczelnej obudowie i zabezpieczonym slotom nic mu się nie stanie. Trwały jak czołg, a kosztuje mniej niż 200 zł Wzmocniony telefon w podstawowej postaci jest bardzo prosty w obsłudze i niezwykle intuicyjny, czym przywodzi na myśl legendarną Nokię… Takie praktyczne, zgrabne i niewielkie modele z przyciskami to prosty sposób na komunikację, oszczędność, a nawet... swoisty detoks od nadmiaru internetu i mediów społecznościowych. Za mało? Wersja "smart" posiada to, co jest niezbędne do nowocześniejszego użytkowana takiego urządzenia: lepszy aparat, pojemność pamięci pozwalającą na przechowanie podręcznych multimediów i sprawne działanie, internet i odpowiedni ekran do podstawowej obsługi przeglądarki. Tak, w serii takich telefonów też można zainstalować kilka najpotrzebniejszych apek, a smartfon się nie będzie zawieszał, choć typowo multimedialnym gadżetem nie jest. Mowa oczywiście o wzmocnionych smartfonach z większym wyświetlaczem. Na uwagę w poszukiwaniu sprawnego poszukiwania narzędzie do komunikacji i podstawowych zadań (po prostu, dla znudzonych technologią smartfonów czy nieobeznanych z nowinkami) zasługuje zwłaszcza bateria, która wytrzyma cały dzień przy używaniu nawigacji i lokalizacji. Ich wytrzymałość na upadki jest w porównaniu ze standardowymi modelami nieoceniona. Nie trzeba obchodzić się z telefonem jak z młotem pneumatycznym, aby to docenić – wystarczy odrobina wrodzonej nieuwagi albo pies, który na spacerze mocniej pociągnie nas za wiewiórką, aby piękny, błyszczący telefon upadł i przestał działać. Lepiej rzecz jasna podchodzić do tego z dystansem i nie eksperymentować z wytrzymałością telefonu, ale wzmocniona konstrukcję doceni wiele osób. Niczym mały czołg... do dzwonienia Za trwałością wzmocnionych modeli telefonów i smartfonów stoi specjalna konstrukcja, pozbawiona kruchego, tandetnego plastiku i z metalowymi częściami konstrukcji obleczonymi amortyzującym upadki tworzywem. Wtopienie podstawowych funkcji komunikacyjnych albo podstawowego zakresu funkcjonalności smartfona w taką pancerną obudowę nie oznacza znacznego wzrostu jego wagi, ani brzydkiej, topornej formy. Wręcz przeciwnie – te modele są co najwyżej nieznacznie cięższe, a profilowane boki osadzają telefon dobrze w dłoni. Antypoślizgowe elementy i specjalne wyżłobienia zwiększają bezpieczeństwo sprzętu i… dodają mu stylistycznego pazura. A na wzornictwo wzmocnionych telefonów w wersji smart także wielu użytkowników zwraca uwagę, trzeba przyznać, że zapada ono w pamięć i wyróżnia się spośród identycznych, jakby sklonowanych modeli komórek.