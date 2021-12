Palenie marihuany wpływa na jakość snu. Naukowcy przedstawili zaskakujące wnioski

Eksperci zwrócili uwagę, że u osób, które zażywają marihuanę w sposób umiarkowany (przez mniej niż 20 dni z uwzględnianego okresu 30 dni) występuje o 47 proc. większa skłonność do spania 9 godzin i dłużej niż w przypadku osób, które nie przyjmowały konopi indyjskich. Sytuacja wyglądała znacznie gorzej w przypadku osób określanych jak "intensywni użytkownicy" (zażywających marihuanę przez więcej niż 20 dni z uwzględnianego okresu 30 dni). Występowała u nich o 64 proc. większa skłonność do krótkiego snu i o 76 proc. większa skłonność do długiego snu w porównaniu do osób niezażywających konopi indyjskich.