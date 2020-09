Pakiet telewizyjny – jaką telewizję domową wybrać?

Rozwój technologiczny prowadzi nie tylko do powstawania nowych mediów, ale także do przeobrażeń w obrębie mediów wcześniej już znanych. Tak było z telefonią, gdy pojawiły się telefony komórkowe, a później jeszcze – smartfony. Tak jest też w przypadku telewizji. Telewizję analogową zastąpiła cyfrowa telewizja domowa, która nie tylko pozwala na większą elastyczność w doborze kanałów, ale także zapewnia świetną jakość obrazu i dźwięku. Dostawcy usług telewizyjnych prześcigają się w ofertach, tworząc konkurencyjne pakiety i możliwości. Zobacz, na co warto zwrócić uwagę, wybierając dla siebie domową telewizję.

Artykuł sponsorowany Vectra

Określ swoje potrzeby

Idealny pakiet telewizji domowej o uniwersalnym charakterze nie istnieje. Chcielibyśmy rozwiązać problem, wskazując jednego operatora z najlepszą ofertą, ale to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ każdy widz ma swoje potrzeby i upodobania. Wybierając pakiet telewizji domowej pamiętaj, by kierować się swoimi preferencjami. Sięgaj po to, co dla ciebie jest ważne. Dla większości jednak standardowa, bezpłatna telewizja domowa, na którą składa się kilka ogólnodostępnych kanałów, nie wystarcza, by zaspokoić ich potrzeby związane z rozrywką czy edukacją. Zanim wybierzesz nowoczesną telewizję cyfrową, rozważ poniższe kwestie.

Jakość czy ilość

W wielu ofertach znajdziemy kilkadziesiąt kanałów, często jest ich nawet ponad 100. To dużo, ale jeśli zależy ci także na jakości, warto sprawdzić, ile z tych kanałów transmitowanych jest w rozdzielczości HD. Większość telewizorów obsługuje już ten standard, a nawet wyższe rozdzielczości. To kolejny trop przy wyborze operatora. Jeśli masz nowy telewizor, który obsługuje standard 4K, czyli rozdzielczość wyższą niż HD, najprawdopodobniej nie znajdziesz wielu kanałów telewizyjnych w takiej rozdzielczości. Ale możesz znaleźć operatora, którego dekoder pozwala na tzw. upscalling, czyli automatyczne skalowanie obrazu z jakości HD do 4K. To pozwoli cieszyć się najmniejszymi detalami i wykorzystać w pełni możliwości telewizji domowej.

Dekoder

Skoro o dekoderach już mowa, warto zwrócić uwagę na to, jakie opcje oferuje urządzenie dostarczane przez operatora. Poza wspomnianym już skalowaniem obrazu nowoczesne dekodery umożliwiają także nagrywanie programów czy powtarzanie wybranych fragmentów – co szczególnie przyda się fanom sportu, ale nie tylko.

Kanały i paczki tematyczne

Zwróć uwagę nie tylko na ilość kanałów oferowanych przez poszczególnych dostawców, ale także na to, jakie są to kanały i jakie paczki tematyczne możesz do nich dobrać (za dodatkową opłatą). Niektóre oferty zawierają kanały, za które zwykle musielibyśmy dopłacić (jak HBO czy Canal+). Czasem możliwe jest dokupienie paczki kanałów sportowych lub specjalnego bloku programów dedykowanych dzieciom. Tu znów najważniejsze są twoje potrzeby i preferencje, warto jednak brać pod uwagę elastyczność niektórych rozwiązań.