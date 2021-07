WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Outsourcing IT – sposób na usprawnienie infrastruktury informatycznej firmy Technologie informatyczne odgrywają dziś znaczącą rolę w rozwoju firm, niezależnie od reprezentowanej przez nie branży. Niewłaściwa organizacja pracy w obszarze IT może rzutować na jakość realizowanych procesów i wyniki osiągane przez firmę. Rozwijanie działu informatycznego jest obecnie bardzo kosztowne i przewyższa możliwości wielu polskich przedsiębiorców, dlatego większość z nich poszukuje innych rozwiązań ukierunkowanych na optymalizację pracy w tym zakresie. Outsourcing IT – sposób na usprawnienie infrastruktury informatycznej firmy Jedną z opcji, która pozwala na efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi jest outsourcing IT. Wiąże się on z redukcją kosztów i profesjonalną obsługą IT, a ponadto daje możliwość rozwoju tych obszarów firmy, które nie mogą zostać powierzone zewnętrznemu partnerowi. Na czym polega outsourcing IT? Bez względu na to czy zależy nam na optymalizacji kosztów czy po prostu nie czujemy się pewnie w zakresie organizacji środowiska informatycznego firmy, zawsze możemy zlecić te działania zewnętrznemu partnerowi. W dużym skrócie, outsourcing IT polega na oddelegowaniu zadań związanych m.in. z organizacją urządzeń komputerowych, administrowaniem sieci czy obsługą oprogramowania komuś, kto legitymuje się bogatą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze. Zakres działań, które obejmuje zewnętrzna opieka informatyczna jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Oferty partnerów outsourcingowych są bardzo zbliżone, jednak mogą różnić się od siebie w pewnych aspektach. Przed podjęciem współpracy warto upewnić się czy wybrana przez nas firma zaoferuje nam pożądany model rozliczania, interesujące nas usługi oraz Helpdesk IT. Warszawa jest miastem, w którym nie brakuje firm świadczących zewnętrzną obsługę informatyczną, dlatego warto dokładnie przeanalizować oferty i wybrać tę, która najlepiej wpisuje się w nasze budżetowe i biznesowe potrzeby. Dlaczego warto postawić na outsourcing IT? Argumentów przemawiających za wdrożeniem zewnętrznej opieki informatycznej jest wiele. Wspomniana redukcja kosztów zdaje się być najbardziej pożądaną zaletą outsourcingu IT, gdyż pozwala ulokować część zaoszczędzonych środków w rozwój innych obszarów firmy, bez konieczności rezygnowania z wysokiej jakości obsługi IT. Warto zwrócić również uwagę na wysoką elastyczność współpracy outsourcingowej. Możemy zdecydować się na obsługę kompleksową, która obejmie całą infrastrukturę IT naszej firmy bądź zlecić wyłącznie te zadania, których z różnych przyczyn nie możemy zrealizować bazując na posiadanych zasobach ludzkich. Decydując się outsourcing IT możemy liczyć na dostęp do świetnie wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewnią nam obsługę według najwyższych jakościowych standardów. Firmy outsourcingowe nieustannie ze sobą konkurują, dlatego chcą zatrudniać wyłącznie najlepszych ekspertów legitymujących się wiedzą z rozmaitych obszarów IT. Zakres outsourcingu IT – praca stacjonarna Nowoczesne firmy takie jak NetSupport oferują idealnie dopasowany outsourcing IT. Warszawa jest miejscem, w którym pomimo pandemii, wiele firm wraca do stacjonarnego trybu pracy, starając się zorganizować środowisko IT w taki sposób, aby było ono przyjazne dla wszystkich pracowników biura. Zakres działań outsourcingowych w ramach praca stacjonarnej może obejmować: Relokację sprzętu (komputery, urządzenia sieciowe)

Administrację systemami i serwerami

Serwis urządzeń

Zapewnianie wysokiej jakości połączenia Wi-Fi

Projektowanie i budowę sieci komputerowych

Dostarczanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania

Wsparcie w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT

Zakres outsourcingu IT – praca zdalna Bez dwóch zdań, organizacja pracy zdalnej to nie lada wyzwanie. Decydując się oddelegowanie zadań w tym zakresie warto upewnić się, że wybrany przez nas partner zapewni nam: Właściwą konfigurację sieci – jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zdalnej. Nowoczesne rozwiązania IT w tym zakresie pozwalają wykrywać i blokować ataki hakerskie, zapewniając pracownikom swobodę działania w obrębie sieci firmowej.

Dostęp do zasobów – Połączenie na linii pracownik – serwer musi być bezpieczne i przemyślane, tak aby każdy z pracowników mógł komfortowo wykonywać swoją pracę oraz aby osoby nieautoryzowane nie mogły przechwycić wrażliwych danych firmy.

HelpDesk – zdalne wsparcie techniczne oraz szybkie reagowanie na problemy informatyczne pracowników powinno znajdować się w każdej umowie outsourcingowej. Warto zapytać również o tzw. SLA – Service Level Agreement, który określi jak szybko dana usługa powinna zostać zrealizowana. Outsourcing IT – rozwiązanie dla każdej firmy Współczesny outsourcing IT to gwarancja szerokiego zakresu usług oraz dostępu do specjalistów z różnych dziedzin IT. Śmiało można powiedzieć, że jest to rozwiązanie dla każdej firmy, niezależnie od wielkości, branży oraz zgłaszanych potrzeb biznesowych. Zewnętrzna opieka informatyczna to ogrom zalet, obok których trudno przejść obojętnie jeśli myślimy o ciągłym rozwoju, optymalizacji kosztów oraz utrzymaniu pożądanego poziomu konkurencyjności.