Otrzymał rachunek za leczenie koronawirusa. Pobyt w szpitalu kosztował go ponad 840 tys. dolarów

Kosztowne leczenie koronawirusa

Początkowo mężczyznę hospitalizowano w Ridge Medical Center. Dopiero później trafił on do innej placówki, gdzie leczenie COVID-19 trwało jeszcze około trzech tygodni. W pierwszym z miejsc oszacowano, że koszt wykorzystanych lekarstw to blisko 250 tys. dolarów. Do tego doszły opłaty za pobyt oraz opiekę.