Oto prawdziwy samiec alfa. Naukowcy nie wierzyli w wielkość jego jąder

Badacz był pod ogromnym wrażeniem rozmiaru jąder... świerszcza! Te małe owady mają się czym pochwalić. Ich jądra stanowią aż 14 proc. masy ciała. Co ciekawe – odmiany świerszczy z większymi jądrami charakteryzują się mniejszą ejakulacją (wytryskiem) niźli te z mniejszymi. Po to, by wytypować najbardziej męskiego spośród nich, Vahed z zespołem badawczym przeanalizowali aż 21 różnych gatunków świerszczy z całej Europy.