Oto Loyal Wingman. Przyszłość lotnictwa wojskowego

Prototyp Royal Wingman wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozszerzenia możliwości platform załogowych i bezzałogowych. Boeing zbudował pierwszy egzemplarz samolotu we współpracy z australijskimi firmami przemysłu obreonnego.

Program Loyal Wingman to zupełnie nowe podejście do lotnictwa bojowego. W jego założeniach piloci nowoczesnych samolotów, jak F-35, będą mieli do pomocy samolot-roboty sterowane przez sztuczną inteligencję. Maszyny te będą mogły wykonać większość elementów misji we własnym zakresie bez potrzeby ingerencji pilota lub kontrolera na ziemi.