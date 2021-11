Otaczaj się muzyką, nie przewodami!

O co ten hałas?

Douszne słuchawki bezprzewodowe, choć niewielkie, to skrywają prawdziwy ogrom możliwości. Miłośnicy muzyki (oraz kinomani) szczególnie docenią redukcję szumów z otoczenia – w ten sposób nawet długa podróż zatłoczonym tramwajem może być prawdziwą ucztą dla zmysłów. A co dla zapalonych graczy? Specjalnie z myślą o nich wprowadzono opcję trybu gier, w którym opóźnienia są zredukowane do minimum, czyli nawet do niewychwytywanego przez ludzkie ucho czasu 60 ms. Efekt? Odbierasz rozgrywkę oraz filmy tak, jakbyś sam znajdował się w centrum wydarzeń ze świata wirtualnej rozgrywki czy serialu.