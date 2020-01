Oszustwo: podszywają się pod system eFaktura. Możesz stracić pieniądze

Oszuści z CERT Polska ostrzegają przed nową kampanią oszustów, którzy podszywają się pod system eFaktura. Atak jest bardzo sprytny.



Przekręt opisuje CERT Polska na swoim facebookowym profilu. Tradycyjnie w fałszywym mailu oszuści informują o rzekomej niezapłaconej fakturze. Dołączony do wiadomości link do Google Drive prowadzi do trojana bankowego Ursnif. Ofiara może więc stracić wszystkie pieniądze.