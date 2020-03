Oszustwo "na komornika" powraca. "Zajęto rachunek w mBanku kwotę ok. 70 złotych"

Oszuści nie ustają w trudzie. Powraca groźne oszustwo, którego motywem przewodnim jest podszywanie się pod istniejące podmioty. Tym razem przestępcy udają komornika Waldemara Matuszaka, i rzekomo wykonywaną przez niego sprawę o sygnaturze Km 1367/20.

Jak rozpoznać próbę oszustwa?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy adres podawany w wiadomości e-mail jest prawdziwy. Jeśli nie, to z pewnością już macie do czynienia z oszustwem. Tak właśnie jest w przypadku tej próby wyłudzenia. Jednakże jeżeli macie wątpliwości, po prostu wykonajcie telefon do danej kancelarii komorniczej, tudzież do Krajowej Rady Komorniczej.