Oszustwo na Facebooku. Znowu straszą Polaków: "To ty na zdjęciach tutaj?"

Klasyczny facebookowy przekręt powrócił. Bardzo łatwo się przestraszyć i kliknąć w link. Niestety konsekwencje mogą być poważne - stracimy dostęp do konta na Facebooku i nieświadomie pomożemy oszustom nabierać innych.



"To ty na zdjęciach tutaj? Szybko to usuń" - tak brzmi wiadomość od "znajomego". Zawiera też link do strony, na której rzekomo znajdują się zdjęcia. Osoba, która kliknie w link, ląduje w serwisie przypominającym Facebooka - mimo że witryna nazywa się zupełnie inaczej (w przykładzie opisywanym przez CERT Orange była to strona przechwyconafota.eu).