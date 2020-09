Oszałamiające zdjęcia Słońca. Po raz pierwszy udało się uzyskać taką jakość

Co ciekawe, chociaż blokady COVID-19 były przeszkodą w badaniach naukowych, w tym przypadku okazały się pomocne. Według posta na stronie internetowej KIS, naukowcy utknęli w obserwatorium, kiedy w marcu Hiszpania nałożyła najwyższe ograniczenia. Spożytkowali ten czas, by zmodernizować sprzęt.

Słońce na niezwykłym zbliżeniu

I chociaż wyglądają, jak ziarna kukurydzy to jedna taka komórka ma ok. 1500 km średnicy, czyli ok. 10 proc. średnicy Ziemi. Im jaśniejszy jest punkt na zdjęciu, tym wyżej unosi się plazma. Kolejne zdjęcie pokazuje plamę słoneczną, którą naukowcy zaobserwowali 30 lipca br. Plamy słoneczne powstają, gdy pole magnetyczne gwiazdy jest na tyle silne, by miejscowo zahamować konwekcję plazmy.