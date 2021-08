WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 12-08-2021 09:03 Artykuł sponsorowany Oświetlenie domowego biura – jakie światło najlepiej sprawdzi się w pracy? Przed pandemią gabinet w domu był wyjątkiem i mało kto decydował się na takie rozwiązanie. Potem świat stanął jednak na głowie i w efekcie coraz więcej osób rozważa wygospodarowanie w mieszkaniu osobnej przestrzeni do pracy, aby już na stałe wykonywać służbowe obowiązki z domu. Jeżeli nasz gabinet ma być jednak miejscem prawdziwie komfortowym i wspierającym produktywność, należy starannie go zaaranżować, nie zapominając o odpowiednim oświetleniu. O to, o czym warto pamiętać, wybierając lampy do takiej przestrzeni. Źródło: materiały partnera Nie tylko design… Wybierając oświetlenie do domu – czy to do gabinetu, czy do innego pomieszczenia – bardzo często nadmiernie koncentrujemy się na designie produktu, zapominając o kluczowych parametrach, jakie powinno spełniać oświetlenie w danym miejscu. W przypadku oświetlenia do domowego biura kluczowym parametrem będzie temperatura barwowa światła. Do miejsc, w których pracujemy, powinniśmy wybierać oświetlenie o barwie neutralnej i chłodnej, ponieważ tego rodzaju światło skutecznie wspomaga koncentrację. Jednocześnie nie należy jednak eksponować się zbyt często na światło o barwie chłodnej, ponieważ podobnie jak kawa – w nadmiarze może szkodzić. Kiedy uruchamiać zatem chłodne, a kiedy neutralne i ciepłe światło? Chłodnego oświetlenia nie trzeba obawiać się w godzinach porannych – o tej porze powinno skutecznie pobudzać i dodawać nam energii. Można go również używać w sytuacjach, gdy potrzebujemy dodatkowego pobudzenia – na przykład gdy po lunchu czujemy się senni. Światło o barwie neutralnej warto uruchomić po południu, aby nie eksponować się przez cały czas na chłodne, mocno pobudzające oświetlenie. Natomiast po zakończeniu pracy warto przestawić oświetlenie w tryb ciepły, który uspokoi nasz organizm, zrelaksuje i pozwoli mu rozpocząć przygotowania do snu. materiały partnera Źródło: materiały partnera , fot: E KEIZER Prawidłowe rozmieszczenie oświetlenia w gabinecie Aby manewrowanie barwą światła w gabinecie było w ogóle możliwe, warto zadbać o co najmniej dwa punkty świetlne w pomieszczeniu. · W przypadku oświetlenia ogólnego najlepiej postawić na barwę neutralną, która jest najbardziej uniwersalna. · W lampie biurkowej najlepiej zamontować żarówkę o barwie chłodnej, a następnie uruchamiać ją, gdy będziemy potrzebować dodatkowego pobudzenia. · Jeśli zamierzamy spędzać w gabinecie także wieczory (na przykład na lekturze), warto zadbać o lampę, która będzie emitować światło o barwie ciepłej np. stylową lampę podłogową lub kinkiet. Ponadto dobrze wiedzieć, że obecnie w sklepach dostępne są także inteligentne żarówki LED, których barwą światła można swobodnie sterować – wystarczy wspomnieć chociażby o produktach Philips Hue. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba instalować w pomieszczeniu aż tak wiele różnych punktów świetlnych, ponieważ jedna żarówka może pełnić funkcje kilku lamp. W związku z tym produkty Philips Hue doskonale sprawdzają się także w wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeniach – na przykład w salonie, który jednocześnie służy za przestrzeń do pracy. Zmieniając oświetlenie z chłodnego na ciepłe, wysyłamy do naszego mózgu wyraźny sygnał, że skończył się czas pracy i pora na odpoczynek. Zdecydowanie warto wypróbować to rozwiązanie, aby na własnej skórze przekonać się, jak duży wpływ na nasze samopoczucie ma odpowiednie światło. Żarówki do gabinetu wybrane. Co dalej? Wybór opraw oświetleniowych, w jakich zamontujemy żarówki to bardzo indywidualna kwestia. Warto pamiętać jednak, aby: · Klosze choć w minimalnym stopniu osłaniały żarówkę, zapobiegając w ten sposób efektowi olśnienia. · Lampy nie były skierowane w stronę ekranu komputera. · Lampa biurkowa znajdowała się po przeciwstawnej stronie ręki dominującej (w innym wypadku na biurku mogłyby się tworzyć cienie). Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą lamp Philips Hue. Nie każdy wie, że poza inteligentnymi żarówkami w ofercie producenta znajdziemy także szeroki wybór lamp ze wmontowanymi diodami LED. Nimi również można sterować za pomocą aplikacji, synchronizować z multimediami i automatyzować ich działanie za pomocą specjalnych harmonogramów. Źródło: https://www.philips-hue.com/pl-pl Artykuł sponsorowany