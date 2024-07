Ostrzeżenie przez burzą. To zasługa sieci radarów POLRAD

Sporadyczne przed laty ekstrema – zamiast powracać co kilkadziesiąt lat – stają się naszą codziennością. Jak obliczyli klimatolodzy z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w ciągu ostatnich 70 lat średnia temperatura w Polsce wzrosła o 2 stopnie Celsjusza. Może się wydawać, że to niewiele, ale każdy stopień wzrostu temperatury to – obok generowania innych zjawisk – wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia burzy o 12 proc.