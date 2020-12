Ostatni dzwonek na zakup prezentów!

Martwisz się, że do świąt zostało kilka dni, a ty jak zwykle zostawiłeś kupowanie prezentów na ostatnią chwilę? Bez obaw, z pomocą tego artykułu jeszcze zdążysz wybrać dla bliskich prezent marzeń! Oto 5 najlepszych podarunków na gwiazdkę, w których posiadaniu możesz znaleźć się nawet w ciągu dnia lub dwóch!

Głośnik mobilny

Jeśli wśród twojej rodziny i znajomych są fani muzyki, imprezowicze czy po prostu osoby, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku, to świetnym prezentem dla nich może być głośnik mobilny JBL Pulse 4. Przenośne głośniki tej marki zasłynęły już jakiś czas temu i od tamtej pory na rynku wciąż pojawiają się kolejne, udoskonalone edycje. Ten model szczególnie rzuca się w oczy – dosłownie i w przenośni. Dlaczego? Bo jego użytkownicy chwalą sobie nie tylko czysty dźwięk (zarówno przy wysokich jak i przy niskich tonach), ale też ciekawe efekty świetlne – sam sprawdź, jak efektownie wygląda! Dzięki temu, jak się prezentuje, na pewno nie będzie pospolitym prezentem.

Zegarek sportowy

Tym spośród twoich bliskich, którzy są entuzjastami sportu – ale równie dobrze tym, którzy potrzebują odrobiny motywacji do aktywności fizycznej – warto sprezentować zegarek sportowy. Zwykłe zegarki nie wytrzymują wstrząsów podczas biegania czy niespodziewanej ulewy w trakcie rowerowej wyprawy. Dlatego zegarek specjalnie dostosowany do ekstremalnych warunków jest potrzebny każdemu amatorowi wybranej sportowej dziedziny. Skoro jednak ma być to prezent pod choinkę, to dobrze zainwestować w model z dodatkowymi funkcjami – przykładowo zegarek sportowy Garmin Instinct Solar zmierzy twojemu znajomemu sportowcowi tętno, wyświetli SMS ze smartfona i określi poziom tlenu dzięki wbudowanemu pulsoksymetrow

Laptop

Taki prezent nie tylko sprawi radość, ale też będzie niezwykle praktyczny. W dobie nauki zdalnej i pracy z domu dobry sprzęt jest potrzebny wszystkim – rodzicom, dzieciom i nastolatkom. Jeśli natomiast masz w swojej rodzinie licealistę lub studenta, który po lekcjach czy wykładach lubi dodatkowo pograć, pomyśl o podarowaniu mu laptopa dla graczy. Na rynku są dostępne modele, które swoimi parametrami nie ustępują komputerom stacjonarnym, a do tego mają świetny design. Wśród nich wyróżnia się na przykład laptop Acer Nitro 5 – sprawdź go koniecznie. Będzie idealny do gier i do każdej innej czynności.

Smartfon

Może ktoś z twoich bliskich uwielbia robić zdjęcia, a może ktoś inny już dłuższy czas męczy się ze starym telefonem. Dla obu tych typów osób nie ma lepszego prezentu niż nowy smartfon. Może w twojej głowie pojawia się teraz pytanie, jak znaleźć model, który będzie działał bez zarzutu i przypadnie do gustu swojemu przyszłemu właścicielowi. Odpowiedzią na tę rozterkę jest smartfon Xiaomi Redmi Note 9 pro – spodoba się każdemu. Pewność taką dają znakomite recenzje, potwierdzające jego świetne parametry. Jednym z powodów, by wybrać ten model, jest profesjonalny aparat – a właściwie aparaty, bo oprócz obiektywu podstawowego zawiera też między innymi obiektywy ultraszerokokątny i makro. Następna zaleta to bardzo wydajna bateria. Jeśli więc planujesz sprezentować go osobie, która nie rozstaje się ze smartfonem, to trafny wybór.

Kamera sportowa

Prezent w postaci kamery sportowej to kolejna gratka dla miłośników sportu i pasjonatów fotografii. Z pewnością gdyby tylko mogli, nieśmiało podsunęliby Świętemu Mikołajowi lub Gwiazdorowi taki pomysł. Doskonale wiedzą, że wyprawę rowerową, skok ze spadochronu czy wyjazd w góry można upamiętnić na zawsze poprzez robienie zdjęć w ruchu i kręcenie filmów w jakości 4K kamerą sportową taką jak GoProHERO8Black. Warto utrwalać takie chwile, żeby potem w czasie pobytu w domu ożywiać wspomnienia i planować przyszłe eskapady.

Wybija ostatni dzwonek, aby zdobyć najlepsze prezenty pod choinkę. W sklepie Media Expert otrzymasz je ekspresowo. To idealna pora, żeby nabyć urządzenia, które spełnią marzenia twoich domowników i rozjaśnią im końcówkę tego roku!