Oscary 2020. Kasia Łaska zaśpiewała na gali. "Takie rzeczy zdarzają się tylko w snach"

Emocje związane z Oscarami 2020 powoli opadają. Tegoroczna gala po raz kolejny nie obyła się bez polskich akcentów. Na scenie pojawiła się Katarzyna Łaska, która zaśpiewała fragment utworu z filmu "Kraina lodu 2". Poniżej możecie zobaczyć rewelacyjny występ.

Wszyscy fani z Polski do końca trzymali kciuki za "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. Produkcji nie udało się niestety zdobyć statuetki w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny" . Przegrana z godnym przeciwnikiem nie oznaczała jednak, że na scenie w Teatrze Dolby w Hollywood zabrakło polskich akcentów. Nasz kraj dumnie reprezentowała Kasia Łaska, która zaśpiewała fragment utworu "Into The Unknown” z filmu "Kraina Lodu 2".

W gronie nominowanych do Oscara w kategorii "Najlepsza oryginalna piosenka filmowa" znalazły się Idina Menzel i Aurora. Zgodnie z tradycją, pojawiły się więc na scenie i wykonały utwór na żywo. Do gwiazd dołączyło dziewięć wokalistek z różnych krajów świata. Ten zaszczyt przypadł również "polskiej Elzie", czyli Kasi Łasce. Poniżej możecie obejrzeć ten niezwykły występ.

- Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że żaśpiewam na Oscarach! Teraz, kiedy to czytacie, jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu, gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich ,na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni! - pisała Kasia Łaska na swoim Instagramie przed występem.