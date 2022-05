Oryginalny Windows 11 w atrakcyjnej cenie

Czym różni się Windows 11 od wcześniejszej wersji? Jakie są wymagania sprzętowe nowego Windowsa? Zalety systemu Windows 11 Jeżeli więc używany na co dzień komputer spełnia wymagania sprzętowe nowego systemu operacyjnego, to warto zastanowić się nad zaktualizowaniem obecnie zainstalowanego Windowsa na nowy. Oczywiście należy zadbać o utworzenie kopii zapasowej plików przechowywanych na dysku komputera, aby w razie wystąpienia błędu można było odzyskać wszystkie dane.

Czym różni się Windows 11 od wcześniejszej wersji?

Na pierwszy rzut oka nowy Windows jest podobny do swojego poprzednika. Jednocześnie zastosowano w nim liczne rozwiązania, dzięki którym można podnieść produktywność. Jeżeli zostanie zainstalowany system Windows w wersji 11, początkowo trzeba będzie przyzwyczaić się do kilku istotnych zmian. Najbardziej rzuca się w oczy to, że menu start zostało przeniesione z lewej strony na środek ekranu. Cały system został bardziej zaokrąglony, co poprawia estetykę. Użytkownicy mogą łatwo przełączyć się na tryb tabletowy, który pozwoli wykorzystać wszystkie możliwości urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe. Zadbano również o podniesienie poziomu zabezpieczeń. W jednym miejscu użytkownik może teraz sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje na temat zabezpieczeń, a w razie potrzeby wprowadzić niezbędne zmiany. Oprócz logowania za pomocą odcisku palca i twarzy, można również odblokowywać system kodem PIN lub hasłem.

Ulepszono Microsoft Teams (wprowadzono nowe funkcje) i przeglądarkę Microsoft Edge, która jest jeszcze szybsza, co z pewnością docenią zarówno użytkownicy domowi, jak i osoby korzystające z Windowsa w firmach. Większej produktywności towarzyszy uproszczony proces aktualizacji. O ile dotychczas typowa aktualizacja funkcji systemu nie zawsze instalowała się prawidłowo, to teraz tego typu problemy nie powinny występować. Jeżeli z komputera korzystają również młodsi użytkownicy, to po uaktualnieniu systemu będzie można zarządzać kontrolą rodzicielską. W ten sposób można wyeliminować ryzyko, że dziecko trafi na nieodpowiednie treści podczas używania komputera. Dodatkowo Windows 11 to gwarancja, że wszystkie nadchodzące aktualizacje zabezpieczeń będą się bez problemu instalowały, dzięki czemu korzystanie z samego systemu operacyjnego przez cały czas będzie bezpieczne.

Jakie są wymagania sprzętowe nowego Windowsa?

Zanim jednak ktoś rozważy plan wprowadzania uaktualnienia, powinien upewnić się, że spełnione zostały minimalne wymagania sprzętowe. Oczywiście nie warto sugerować się tym, aby komputer odpowiadał minimalnym, bo trudno wówczas będzie mówić o komfortowej pracy lub graniu, szczególnie jeżeli chodzi o bardziej wymagające gry i aplikacje. Na szczęście można łatwo zweryfikować aktualny stan kondycji komputera, co pomoże podjąć decyzję o zainstalowaniu uaktualnienia. Wymagania podawane przez producenta to komputer z procesorem o szybkości powyżej 1 GHz z dwoma rdzeniami, który jest zgodny z procesorem 64-bitowym. Do tego dochodzi pamięć RAM 4GB i karta graficzna, która będzie zgodna z DirectX 12. Tym, co może okazać się problemowe dla właścicieli starszych laptopów z niewielkimi dyskami, jest wymóg zapewnienia aż 64 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Jeżeli jednak zadba się o te parametry, system na pewno się uruchomi. Oczywiście, dla zwiększenia komfortu warto pomyśleć o dołożeniu dodatkowej pamięci RAM i zastosowaniu szybszego procesora, z czym jednak obecnie nie powinno być problemów. Nawet tańsze komputery dostępne w sklepach mają wyższe parametry niż te, które podaje Microsoft dla swojego nowego systemu.

Zalety systemu Windows 11

System operacyjny Windows 11 można znaleźć w ofercie sklepu https://soft360.pl/201-windows-11, gdzie oryginalne klucze dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeżeli kogoś interesuje nowy system Windows, to na pewno powinien zainteresować się tą ofertą. Nie trzeba się natomiast martwić tym, jak wygląda proces aktywacji, ponieważ Windows 11 bazuje na rozwiązaniach znanych z Windows 10, dzięki czemu nic się w tej kwestii nie zmieniło. Po zaktualizowaniu systemu będzie można zyskać łatwy dostęp do najważniejszych funkcji, zaprowadzić porządek w plikach, a jednocześnie uzyskać odświeżony wygląd, co z pewnością przełoży się na większy komfort pracy. Wybierając czystą instalację, nie trzeba się będzie natomiast przejmować jakimiś danymi, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku komputera. Trzeba jednak liczyć się z tym, że czysta instalacja wymaga zadbania o kopię zapasową. Dzięki temu zachowując pliki na dysku zewnętrznych nawet, jak system Windows wyczyści wszystko, będzie można odzyskać dane. Na komputerach z systemem Windows zrobienie backupu jest intuicyjne.