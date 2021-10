ORP Orzeł w znów w naprawie. Polska bez okrętów podwodnych

Tymczasem jedyny na wyposażeniu MW okręt podwodny ORP Orzeł to jednostka pamiętająca czasy zimnej wojny. Jest to jednostka typu 877 Pałtus oznaczona kodem NATO Kilo, która została zwodowana 7 czerwca 1985 w Rydze będącej wtedy jeszcze częścią ZSRR (dzisiaj stolica Łotwy). Okręt przypłynął do Portu Wojennego Gdynia 13 czerwca następnego roku.