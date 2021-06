ORP Lublin. Remont okrętu trwa już dłużej niż jego budowa

ORP Lublin jest jednym z okrętów transportowo-minowych projektu 767. Wraz z czterema innymi okrętami wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych w Świnoujściu, należącego do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. „Lublin” ma ponad 95 m długości, blisko 11 m szerokości i ok. 2,4 m zanurzenia. Pełna wyporność jednostki to 1675 ton.