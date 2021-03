Orgazm na żądanie? Ekspert jest pewien, że to tylko kwestia czasu

Justin Lehmiller, który jest również gospodarzem podcastu "Sex and Psychology", udzielił niedawno wywiadu dla The Wall Street Journal , w którym opowiedział o przyszłości seksu i "sekstechu".

Za jeden z przykładów technologii, która może wpłynąć na nasze życie seksualne, ekspert wskazał "przycisk do orgazmu". Umieszczony na czubku palca, mógłby w jednej chwili wywołać uczucie przyjemności.

- Są lekarze, którzy wszczepiają elektrody w pobliżu rdzenia kręgowego, aby uzyskać orgazm za naciśnięciem jednego przycisku - wyjaśnił Lehmiller w rozmowie z WSJ. - Ta technologia może pomóc osobom niepełnosprawnym lub mającym problemy z osiągnięciem orgazmu. Ale istnieje też ryzyko, że zamiast kultywować doświadczenie seksualne, ludzie od razu będą chcieli przejść do punktu kulminacyjnego.

Przyszłość "sekstechu"

Ekspert zwrócił również uwagę, że gadżety erotyczne również staną się o wiele bardziej wyrafinowane niż do tej pory. Najciekawsze zmiany, zdaniem Lehmillera, zobaczymy wśród seks-robotów, które staną się o wiele bardziej praktyczne.

- Czy potrzebujesz czyjejś zgody na wirtualny seks - to jedno z podstawowych pytań, które zadał Lehmiller. Zwrócił również uwagę, że "kolejnym minusem jest to, że nie wiemy, jaki będzie wpływ zaangażowania się w wirtualną fantazję. Jeśli ktoś zaangażuje się w wirtualną czynność, która byłaby nielegalna w prawdziwym życiu, czy to eskaluje fantazję i sprawi, że będzie chciał odegrać ją w prawdziwym świecie?"