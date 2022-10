Pomiary w geodezji to kluczowa kwestia! To właśnie na nich opiera się cała praca geodety i innych projektantów, którzy będą prowadzili swoje działania na budowie czy w innym otoczeniu. Warto zatem mieć dostęp do skutecznego oprogramowania geodezyjnego. Co więcej, przyspieszają one pracę geodety oraz zwiększają jej efektywność. Jakie zatem oprogramowanie geodezyjne wybrać, by to osiągnąć?