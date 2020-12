WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne handel w internecie + 2 b2bbiznes w internecie oprac. Krzysztof Olszewski 08-12-2020 (11:21) Materiał partnera: CStore Oprogramowanie dla hurtowni internetowej. Czym powinno się charakteryzować? Rynek sprzedaży B2B jest niezwykle duży, a zatem daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o rozwój i zarobki. Jednak duża jest także konkurencja. W dobie Internetu klienci szukający hurtowni nie będą mieli problemu z jej znalezieniem, większy problem będą mieli z wyborem oferty, bo w większości przypadków będzie ich całkiem sporo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (pixabay.com) Dlatego niezwykle ważne jest dobre zaplanowanie wszystkich działań związanych przedsiębiorstwem. Jednym z pierwszych dylematów będzie oczywiście wybór właściwego oprogramowania do hurtowni. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć informacje o tym, czym powinno takie oprogramowanie się charakteryzować. Czym jest oprogramowanie B2B dla hurtowni? Jednak, aby móc dobrze wybrać system w oparciu, o który będzie się działać, trzeba wiedzieć, czym w ogóle taki system jest. Podstawową funkcją tego rodzaju oprogramowania jest oczywiście sprzedaż. Jednak system dla hurtowni nie może skupiać się wyłącznie na kliencie. Takie oprogramowanie to tak naprawdę centrum zarządzania sprzedażą, ale nie tylko. To w tym systemie zapisywany jest cały proces zamówienia klienta od jego rejestracji do wysłania faktury. To również oprogramowanie pozwala na tworzenie raportów sprzedażowych i kontrolę na bieżąco stanów magazynowych. Jest więc niezwykle ważne, aby te wszystkie procesy po pierwsze angażowały jak najmniej zasobów, ale też muszą działać sprawnie i wydajnie. Tak więc oprogramowanie to pewnym stopniu miejsce, służąca do zarządzania całą firmą, pozwala na monitorowanie na bieżąco wszystkich procesów. System szyty na miarę czy tylko dostosowany do potrzeb? Mimo że wydaje się, że oba określenia mówią to samo, to jednak niekoniecznie muszą kryć się za nimi podobne modele systemu. System szyty na miarę to taki, który stworzony jest z myślą o konkretnym przedsiębiorstwie. Ma więc tylko takie funkcje, które będą potrzebne firmie, zamawiającej tego typu narzędzie. Jest to więc rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb firmy. Jednak nie zawsze trzeba się na nie decydować. Drugą opcją jest oprogramowanie SaaS. Jest to niejako gotowa podstawa, trzeba ją tylko wypełnić towarami i spersonalizować. Jest ona przede wszystkim tańsza i szybsza we wdrożeniu. Nie wymaga także stałej obsługi technicznej. Zarówno za serwer, na którym ją postawiano jak i bieżące działanie odpowiada usługodawca danej platformy. Tutaj duży wybór zależy więc od możliwości finansowych i czasowych. Pod względem funkcjonalności oba systemy mogą być bardzo zbliżone, wszystko zależy od konkretnych przykładów. Funkcje platformy B2B z perspektywy klienta Powszechnie wiadomo, że zadowolony klient to niezwykle ważny czynnik potrzebny do odniesienia sukcesu, niezależnie od tego, w jakim segmencie rynku się działa. Platforma hurtowa ma głównie za zadanie ułatwić proces sprzedaży, czyli musi też ułatwiać i sprawiać, by dla klienta był ten proces przyjemny. W tym wypadku taka platforma pod względem wygody użytkowania nie musi różnić się od takiej skierowanej do klienta indywidualnego. W obu przypadkach zamówienia będzie składała jakaś osoba, która chce móc to robić po prostu łatwo . Tak więc komfort składania zamówienia to jeden z priorytetów. Co może pomóc tym, aby klient faktycznie był zadowolony? Przede wszystkim sama oferta musi być przejrzysta. W przypadku systemów B2B dobrze jest, aby była możliwość przeglądania oferty w formie katalogu. Wygodna wyszukiwarka również ułatwia proces składania zamówień. W przypadku sprzedaży hurtowej nierzadko jest tak, że każdy klient ma inną cenę, a przynajmniej istnieją grupy klientów o określonych rabatach. Same ceny to oczywiście sprawa indywidualna, trzeba jednak pamiętać o tym, żeby platforma, którą się wybierze, pozwalała na ustawienie właśnie takich rabatów dla określonych grup klientów. Ważne też jest, aby oprogramowanie umożliwiało automatyczne wysyłanie klientowi informacji o statusie zamówienia, jak i samych dokumentów sprzedażowych. Warto też zwrócić uwagę czy system oferuję mobilną wersję. Obecnie co raz więcej ludzi nawet sprawy służbowe załatwia przy pomocy telefonu komórkowego, dla tego brak przyjaznej smartfonom wersji systemu może być odczuwalny. Funkcje platformy dla firmy, czyli jak system ma ułatwiać pracę Trzeba mieć na uwadze, że najważniejsze wprawdzie jest, aby to klient czuł się dobrze i wygodnie składając zamówienie, to jednak wszystkie inne procesy również muszą być łatwiejsze z system dla hurtowni. Takie oprogramowanie ma między innymi ułatwiać procesowanie zamówień po stronie sprzedawcy. Automatycznie powiadamianie klienta bez angażowania od każdej wiadomości mailowej pracownika, możliwość tworzenia raportów sprzedażowych, podglądanie profilu klienta, to wszystko rzeczy, które automatyzują i przyspieszają różne procesy w hurtowni. Jeśli w hurtowni pracują handlowcy, potrzebna będzie także możliwość przypisania konkretnych klientów do konkretnych handlowców. Ułatwia to opiekę nad klientami . Oczywiście niezwykle ważna jest też integracja z zewnętrznymi systemami magazynowymi i finansowymi. Pozwala to między innymi kontrolować, a zatem i na bieżąco uzupełniać stany magazynowe, a także panować nad finansami firmy. Dropshipping Ten model sprzedaży jest niezwykle popularny w ostatnim w czasie. Dlatego przy zakładaniu hurtowni warto rozważyć sprzedaż w takim w systemie. Współpraca z odpowiednią ilością przedsiębiorców, którzy zajmują się niejako sprzedażą towarów hurtowni do klienta indywidualnego, może w znaczącym stopniu zwiększyć wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Oczywiście, aby było to możliwe, warto wybrać system, który wspiera dropshipping. Taka funkcja to np. możliwość importowania listów przewozowych sklepów. Oczywiście im więcej ułatwień, choć te warto wprowadzić na własną rękę w samym procesie logistycznym, tym większa szansa na znalezienie partnerów biznesowych. Najbardziej wiarygodna opinia – wdrożenia systemu To, że coś zawiera jakieś funkcje, nie zawsze znaczy, że działają one tak, jak powinny. Dlatego przed wyborem jakiekolwiek systemu warto go zweryfikować. Metody na to są dwie, oczywiście idealnie byłoby sprawdzić obie, ale nie zawsze jest to możliwe. Pierwszym sposobem jest wersja próbna systemu. Niektóre firmy dają możliwość sprawdzenia np. przez dwa tygodnie, jak działa taki system. Oczywiście tyle czasu z jednej strony może nie wystarczyć, by sprawdzić wszystkie funkcjonalności programu, a z drugiej, w takim krótkim czasie trudno opanować do perfekcji taką platformę. Drugi sposób to przyjrzenie się już działającym hurtowniom na tym konkretnym systemie. Można nie tylko sprawdzić, jakie firmy działają w oparciu o niego i czy są zbliżone profilem do tego, w czym planuje się działać. Ciekawym sposobem jest też po prostu zarejestrowanie się w systemie firmy, która używa tego systemu i w ten sposób sprawdzenia jego działania, przynajmniej tego od strony klienta. Ciekawym przykładem systemu, który może pochwalić się wdrożeniami dla zróżnicowanych partnerów jest CStore. Klientami tej firmy są między innymi amerykańskie duże przedsiębiorstwa działające nie tylko w obszarze sprzedaży, jak i polskie hurtowanie. Szczegółowy opis usługi dostępny jest na stronie www.CStore.pl/sprzedaz-hurtowa-b2b/ Podsumowanie Jakie powinno być oprogramowanie dla hurtowni. Przede wszystkim musi posiadać wszystkie funkcje i integracje, które ułatwiają proces zamówień, a także bieżące monitorowanie wszystkich innych działań w przedsiębiorstwie. To połączone z automatyzacją pozwala znacznie zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na rozwój firmy. Jednak nie można zapominać o tym, że to klient musi wygodnie przeglądać ofertę. Dlatego taki system musi być też łatwy w obsłudze od strony klienta. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo każda firma potrzebuje czego innego. Najważniejsze, żeby takie oprogramowanie po prostu odpowiadało potrzebom przedsiębiorstwa. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał partnera: CStore Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze