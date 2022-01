Operacja Unthinkable. Dla Polski Churchill chciał rozpętać III wojnę światową

Ostatecznie analizy, przygotowane na potrzeby operacji Unthinkable, skłoniły Brytyjczyków do całkowitej zmiany założeń. Choć w późniejszym czasie nadal badano możliwości ataku na ZSRR (od wojny konwencjonalnej po atomową), to wobec sowieckiej przewagi w Europie rozpoczęto studia nad możliwością obrony Wysp Brytyjskich w sytuacji, gdyby to Sowieci zaatakowali Zachód i dotarli do kanału La Manche.