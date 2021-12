Operacja Pika. Niezrealizowany plan ataku aliantów na ZSRR

Chociaż Brytyjczycy zostali osamotnieni, nadal zamierzali przeprowadzić Operację Pika. Co więcej, gdy w czerwcu 1941 r. Niemcy napadli na ZSRR, posuwając się szybko w głąb kraju, Churchill uznał to za doskonałą okazję do uderzenia na Kaukaz. Z pomysłu zrezygnowano, gdy Sowieci zaczęli odpierać najeźdźców.