Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 4 opaska sportowasmartwatchzegareksmartband Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 16-09-2021 10:30 Opaska sportowa – nieodłączny element każdego treningu. Poznaj jej zalety! Monitoruje tętno i treningowe postępy, dzięki czemu czujemy się bardziej zmotywowani do dalszej pracy nad sylwetką i kondycją. Sportband albo po prostu opaska sportowa to nieocenione wsparcie podczas codziennych ćwiczeń. Zobacz, co potrafi ten elektroniczny trener w bransoletce! Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Monitoruj postępy treningowe na bieżąco Źródło: Adobe Stock Jesień za pasem, ale to wcale nie zwalnia nas z dbania o zdrowie i dobrą kondycję. Wręcz przeciwnie – chłodniejsze dni to dla wielu osób doskonały moment, żeby zacząć regularne treningi. Co prawda, dni są coraz krótsze, przez co szybciej czujemy się senni, ale za to naszych wysiłków nie spowalnia lejący się z nieba upał. Regularny sport jesienią ma jeszcze jedną ważną zaletę – doskonale poprawia samopoczucie i podnosi odporność. Zacznij ćwiczyć już teraz, a zapomnisz o jesiennej chandrze i uciążliwych przeziębieniach. Do ćwiczeń z pewnością zmotywuje cię opaska sportowa – sprytny, elektroniczny trener do noszenia na nadgarstku. To funkcjonalne urządzenie zapamięta każdy, nawet niewielki postęp i pomoże osiągać kolejne sportowe szczyty. Opaska sportowa – co to takiego? Wygląda jak zegarek, ale jej tarcza jest znacznie mniejsza od typowego czasomierza. I choć nosimy ją na nadgarstku, zamiast godzin, odmierza tętno, długość kroków, szybkość i ilość pokonanego dystansu, liczbę spalonych kalorii i wiele innych parametrów, które są cenną informacją podczas treningów. Tak, opaska sportowa to świetny towarzysz codziennych ćwiczeń – taki kompaktowy trener, który szybko i skutecznie zmotywuje nas do działania. Kto nie czuje chęci dalszej walki widząc, że do pobicia rekordu zostało tak niewiele? Sportband pomoże też określić kolejne treningowe wyzwania, ustalić częstotliwość i stopień ciężkości kolejnych treningów. A do tego naprawdę fajnie wygląda i łatwo łączy się z telefonem, więc sportowe cele i osiągnięcia mamy zawsze pod ręką. W jakich dyscyplinach sportowych sprawdzi się sportband? Opaska dla aktywnych to niezwykle przydatny gadżet dla każdego sportowca. Nieważne, co trenujesz – to urządzenie świetnie dopasuje się do twojego tempa, potrzeb i przyzwyczajeń. Zalety i funkcjonalność opaski sportowej docenią zarówno biegacze, amatorzy pływania (większość modeli urządzeń jest wodoodporna), jak i osoby trenujące fitness lub ćwiczące na siłowni. Wbrew pozorom, sportband nie jest zarezerwowany jedynie dla zaawansowanych. Z funkcjonalności opaski może korzystać każdy – i wytrawny sportowiec z wieloletnim stażem i początkujący amator, który dopiero odkrywa, ile radości i satysfakcji wiąże się z aktywnym życiem. Co potrafi sportband? Odkrywamy zalety opaski dla aktywnych Tak naprawdę, przeznaczenie opasek sportowych jest bardzo zbliżone do funkcji popularnych zegarków sportowych. Oczywiście, te drugie mają ich znacznie więcej, przez co są dużo droższe. Zatem opaska to nie tylko przydatny, ale także niskobudżetowy gadżet, który pozwoli nam rozwijać i monitorować sportowe umiejętności. Choć w przeciwieństwie do smartwatchy, możliwości sportbandów są nieco ograniczone, wciąż można uznać je za niezwykle przydatne urządzenia dla aktywnych. Co więcej, opaska działa i monitoruje nasze zdrowie nawet wtedy, gdy nie ćwiczymy, więc warto mieć ją zawsze na nadgarstku. Czego spodziewać się po tym urządzeniu? Przede wszystkim opaska doskonale monitoruje puls – a to dzięki wbudowanemu czujnikowi tętna. Dodatkowo wiele modeli ma także funkcję monitorowania snu. Wbrew pozorom, to bardzo istotna funkcja – w końcu to, jak wypoczywamy nocą, ma fundamentalne znaczenie dla naszego samopoczucia i wydolności organizmu w ciągu dnia. Tak, tak – poziom energii także sprawdzimy na małym, zgrabnym ekraniku opaski. Funkcja "Body Battery" sprawdza poziom naszego wysiłku w trakcie ćwiczeń oraz w fazie spoczynkowej. Oprócz tego w opasce znajdziemy też standardowe funkcje, jak np.: pomiar dystansu, odtwarzanie muzyki, stoper, czy też wysokościomierz barometryczny. Ceny opasek sportowych różnią się w zależności od posiadanych narzędzi. Choć teraz może nam się wydawać, że do codziennych ćwiczeń wystarczy proste urządzenie z zaledwie kilkoma funkcjami, lepiej jednak zainwestować w bardziej zaawansowany sprzęt, który przyda nam się także w przyszłości – kiedy wzbijemy się na wyższy poziom treningowych umiejętności. Bez względu na to, po który model opaski sięgniesz, nie ma wątpliwości, że ten niewielki gadżet skutecznie wesprze cię na drodze do pięknej sylwetki i dobrej kondycji – zwłaszcza jesienią, gdy perspektywa leniuchowania w łóżku kusi znacznie bardziej, niż bieganie na zewnątrz lub wizyta na siłowni…