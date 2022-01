Omnikron jest inny? Badania naukowców to potwierdzają

Naukowcy w RPA uważnie przyglądają się wzrostowi zachorowań na Omnikron i jego stosunku do pacjentów hospitalizowanych oraz zgonów. Zwrócili uwagę na to, że ta odmiana koronawirusa atakuje częściej młodych ludzi i prowadzi prosto do szpitala, lecz nie na długo. Przy wariancie Delta i wcześniejszych, średnia wieku osób hospitalizowanych wynosiła w RPA 50 lat, a obecnie jest to 39 lat.