Omikron mógł ewoluować od myszy. Nowe wyniki badań

Po opublikowaniu chińskich badań, naukowcy z całego świata zaczęli zastanawiać się nad tym, jak wirus "przeskoczył" na myszy a następnie na ludzi. Biolog Matt Ridley, autor Viral: The Search for the Origin of COVID-19 zapytał na Twitterze "o jakie myszy chodzi? O te z laboratorium czy domowe?".