Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne hp omen + 2 laptopgaming Sylwia Zimowska Dzisiaj, 02-02-2021 12:28 Materiał partnera: HP OMEN 15 od HP – gamingowa bestia, dzięki której będziesz lepszym graczem Lepsze tekstury, czy większa płynność? Z tym laptopem nie trzeba iść na żadne kompromisy. Jeżeli planujesz w tym roku podciągnąć się w graniu, warto zacząć od sprzętu, który pozwoli ci wskoczyć na wyższy poziom rozgrywki. Share OMEN 15 od HP – gamingowa bestia, dzięki której będziesz lepszym graczem Źródło: materiały partnera Początek nowego roku to zawsze czas planów i postanowień na kolejne 12 miesięcy. Jedni chcą zadbać o swoją sylwetkę, inni obiecują sobie, że poduczą się języka, a gracze tradycyjnie marzą o tym, by zwiększyć liczbę fragów w ulubionej strzelance, pozachwycać się światem w długo wyczekiwanym RPG-u albo zdobyć więcej goli na wirtualnej murawie. Problem w tym, że miesiąc później mało kto pamięta o swoich noworocznych postanowieniach. Wkradająca się codzienna rutyna, obowiązki w pracy czy kiepski nastrój sprawiają, że możemy nie mieć chęci na przeniesienie się do wirtualnych światów. Zwłaszcza, gdy nasz komputer pozwala grać w najnowsze produkcje jedynie na niskich ustawieniach. I tu z pomocą może przyjść demon wydajności, dzięki któremu nie będziemy musieli nawet myśleć o tym, że planowaliśmy podciągnąć się w graniu. Z laptopem takim jak OMEN 15, wszelka rozgrywka staje się czystą przyjemnością przez co sami z siebie będziemy chcieli grać dłużej i więcej, a przez to – lepiej. Graj tam, gdzie chcesz

OMEN 15 Komputery stacjonarne bez wątpienia mają sporo zalet - pozwalają łatwo wymieniać podzespoły albo oferują duże, panoramiczne ekrany. Mają jednak także kilka wad - wymagają chociażby dużej, zaaranżowanej przestrzeni, do której są “przykute”. Gamingowego PC nie weźmiemy pod pachę do kuchni, gdy ktoś z domowników potrzebuje ciszy i spokoju w salonie i nie zapakujemy do plecaka, gdy pojedziemy na wakacje. Miesiące spędzone w pandemii uświadomiły nam, że mobilny sprzęt jest na wagę złota, nawet jeżeli mówimy tylko o sytuacjach związanych z organizacją pracy i nauki w domu.

OMEN 15 OMEN 15 to laptop, który mierzy zaledwie 2,25 cm po złożeniu i waży 2,36 kg. Jak na sprzęt, w którym znajdziemy dwa duże wentylatory i zaawansowany układ chłodzenia to naprawdę niewiele. Mimo niewielkich rozmiarów znajdziemy tu wystarczającą liczbę portów i złączy, które zostały przy okazji sensownie ulokowane.

OMEN 15 Z prawej strony notebook ma dwa porty USB 3.1 typu A o przepustowości 5 Gb/s, Mini DisplayPort oraz Thunderbolt 3 o przepustowości 10 Gb/s. Z lewej strony zaś poza gniazdem zasilania znajdziemy port sieciowy, kolejny port USB typu A (5 Gb/s), port HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe oraz wieloformatowy czytnik kart pamięci. Stylowe wzornictwo i ergonomia pracy Kosmiczne, agresywne kształty peceta w połączeniu z tęczowym podświetleniem mogą wyglądać świetnie w jaskini gracza, ale jeżeli nie mamy takiego kącika, to trudno wpasować taki sprzęt w estetykę mieszkania. Większość gamingowych laptopów celuje w podobne wzornictwo, które na pewno może nie napawać nas dumą w przypadku spotkania biznesowego– a umówmy się, większość z nas ma tylko jedno urządzenie do pracy i zabawy. Może lepiej więc pomyśleć o uniwersalnym i minimalistyczny wzornictwie?

OMEN 15 OMEN 15 zaskakuje już na wstępie eleganckim sznytem. Obudowa laptopa została wykonana z wysokiej jakości stopów metali. Nie ma tu żadnych zbędnych dekoracji. Matową powierzchnię przełamuje jedynie gustowne, lustrzane niebiesko-szmaragdowe logo. Ergonomia pracy jest właściwa dla gamingowego sprzętu. Gumowe nóżki i duże otwory wentylacyjne sprawiają, że OMEN 15 nie przegrzewa się, więc da się na nim nawet pracować "na kolanach". Przy zwykłym surfowaniu po sieci i użytkowaniu programów biurowych w trybie energooszczędnym laptop może przepracować do 5 godzin na baterii. Warto pochwalić go też za niemal bezgłośną pracę.

OMEN 15 Oczywiście, gdy przejdziemy na tryb wydajności i włączymy jakąś grę AAA, OMEN 15 wejdzie na wyższe obroty i wówczas headset może się już przydać. Czas gry na baterii w trakcie naszych testów wyniósł godzinę. Na szczęście laptopa możemy szybko naładować - w ok. 45 minut odzyskamy 50% baterii. Warto pochwalić innowacyjny system chłodzenia OMEN Tempest, który mierzy temperaturę podzespołów sensorem podczerwieni. Dzięki niemu, dwóm wentylatorom i kratkom wentylacyjnym umieszczonym aż z trzech stron obudowy sprzęt jest w stanie utrzymać stałą temperaturę nawet podczas intensywnej pracy. Reaguj szybciej dzięki matrycy 300 Hz!

OMEN 15 A co z tymi postanowieniami bycia lepszym graczem? Zacznijmy od kwestii, która rzuca się w oczy od razu po uruchomieniu OMEN 15. Ten laptop ma coś, co w świecie monitorów gamingowych nadal nie jest standardem – 15-calową matrycę Full HD IPS z odświeżaniem aż 300 Hz. Nawet bez odpalania żadnej gry, wyłącznie surfując po sieci, da się zauważyć niezwykłą płynność tego rozwiązania. W trakcie grania zaś - bajka! Rzecz jasna nie odpowiada za to sam ekran, co po prostu połączenie go z superywdajnymi podzespołami. OMEN 15 napędza Intel Core i7-10750H 10. generacji, karta graficzna GeForce RTX 2070 Max-Q, 1-terabajtowy dysk SSD i 16 GB pamięci DDR4.

Cyberpunk 2077 na ustawieniach ultra To więcej niż potrzeba, by cieszyć się najnowszymi grami AAA. Ponadto, każda gra, która wspiera technologię śledzenia promieni (ray tracing) będzie na tym laptopie wyglądała przepięknie. A jeżeli preferujecie gry sieciowe, które mają niższe wymagania, będziecie w stanie na tym sprzęcie uzyskać jeszcze płynniejszy obraz. W "CS:GO" będzie to średnio 210 kl,/s. w "Rocket League" - 250 kl./s., w "Fortnite" ok. 120 kl./s. a w najnowszym z w/w gier "Apex Legends" - 102 kl./s. przy najwyższych możliwych ustawieniach. Dzięki takim osiągom można mówić o realnie krótszym czasie reakcji, czyli większej przewadze nad przeciwnikami. WP Źródło: WP Bardzo dobrą wydajność potwierdzają testy przeprowadzone w dwóch popularnych benchmarkach. W Time Spy 3DMark OMEN 15 osiągnął wynik 6705 punktów, czyli o prawie 1000 punktów większym niż średnia z testowanych gamingowych laptopów z roku 2020. 6908 punktów w teście wielordzeniowym w benchmarku Cinebench i 1156 punktów w teście jednego rdzenia to także wyniki, które pozwalają przypuszczać, że mocy starczy nam tu spokojnie na kilka lat. A nie zapominajmy o tym, że taką gamingową bestię wykorzystamy nie tylko do gier, ale i do pracy. Jeżeli zajmujecie się obróbką filmów, grafiką 3D, architekturą, fotografią czy po prostu korzystacie równocześnie z wielu różnych programów to inwestycja w OMEN 15 może się zdecydowanie opłacić. Wszystko pod kontrolą WP HP Gaming HUB Źródło: WP Na koniec warto też pochwalić przejrzyste oprogramowanie HP Gaming HUB, dzięki któremu możemy szybko i łatwo zmienić np. podświetlenie klawiatury (zarówno statyczne jak i z animowanymi efektami). W tym samym miejscu sprawdzimy też bieżącą temperaturę procesora i karty graficznej oraz screeny z gier. Gaming HUB pozwala także skonfigurować grę zdalną lub zapoznać się z przydatnymi funkcjami komputera. Podsumowując,OMEN 15 od HP, to kawał solidnego sprzętu, od którego ciężko się oderwać i który zdecydowanie może usatysfakcjonować nawet hardkorowych graczy. Jeżeli cena 7199 zł, bo tyle kosztuje laptop w opisywanej konfiguracji, wyda się zaporowa lub po prostu uznamy, że nie potrzebujemy aż takiej wydajności, to warto sprawdzić też jego inne warianty. Przykładowo za wersję z matrycą 144 Hz, Ryzenem 5 (4600H), kartą GeForce GTX 1650 TI i 512 GB dyskiem SSD zapłacimy 4999 zł. Materiał partnera: HP