Okrągłe konstrukcje na Saharze. Rolnicy tworzą je w ważnym celu

Jak zaznacza Interesting Engineering, do tej pory udało się stworzyć 24 takie obiekty. W ogrodach można znaleźć rośliny i drzewa odporne na wysokie temperatury i dostosowane do suchego, pustynnego klimatu. Wśród nich są m.in. papaja, mango, ale także lecznicze rośliny. Okrągły kształt ogrodów sprawia, że korzenie roślin rosną do wewnątrz. Taki układ korzystnie wpływa m.in. na retencję wody.